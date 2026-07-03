Live Football (Soccer) Score of World Cup - Qualification South America 2026
Today Matches
Matches not found
Tomorrow Matches
Matches not found
World Cup - Qualification South America Team List
Argentina
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Colombia
Brazil
Bolivia
Venezuela
Peru
Chile
World Cup - Qualification South America Stadiums
Estadio ueno Defensores del Chaco
Asunción, Paraguay
Neo Química Arena
São Paulo, São Paulo, Brazil
Estadio Municipal El Alto
El Alto, Bolivia
Estádio Major Antônio Couto Pereira
Curitiba, Paraná, Brazil
Estadio Monumental
Lima, Peru
Arena Fonte Nova
Salvador, Bahia, Brazil
Estadio Monumental David Arellano
Santiago de Chile, Chile
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla, Colombia
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago de Chile, Chile
Estadio Nacional de Lima
Lima, Peru
Arena Pantanal
Cuiabá, Mato Grosso, Brazil
Estadio Rodrigo Paz Delgado
Quito, Ecuador
Estadio Monumental Banco Pichincha
Guayaquil, Ecuador
Estadio Mâs Monumental
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Defensores del Chaco
Asunción, Paraguay
Estadio Hernando Siles
La Paz, Bolivia
Estadio Centenario
Montevideo, Uruguay