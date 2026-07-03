Football (Soccer) Scores and Results of World Cup - Qualification South America 2026

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World Cup - Qualification South America Team List

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Argentina

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Ecuador

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Paraguay

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Uruguay

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Colombia

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Brazil

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Bolivia

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Venezuela

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Peru

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Chile

World Cup - Qualification South America Stadiums

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Estadio ueno Defensores del Chaco

Asunción, Paraguay

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Neo Química Arena

São Paulo, São Paulo, Brazil

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Estadio Municipal El Alto

El Alto, Bolivia

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Estádio Major Antônio Couto Pereira

Curitiba, Paraná, Brazil

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Estadio Monumental

Lima, Peru

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Arena Fonte Nova

Salvador, Bahia, Brazil

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Estadio Monumental David Arellano

Santiago de Chile, Chile

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Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Barranquilla, Colombia

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Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Santiago de Chile, Chile

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Estadio Nacional de Lima

Lima, Peru

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Arena Pantanal

Cuiabá, Mato Grosso, Brazil

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Estadio Rodrigo Paz Delgado

Quito, Ecuador

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Estadio Monumental Banco Pichincha

Guayaquil, Ecuador

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Estadio Mâs Monumental

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Defensores del Chaco

Asunción, Paraguay

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Estadio Hernando Siles

La Paz, Bolivia

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Estadio Centenario

Montevideo, Uruguay