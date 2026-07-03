Live Football (Soccer) Score of World Cup - U20 - Women 2026
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World Cup - U20 - Women Team List
Japan U20 W
United States U20 W
Brazil U20 W
Spain U20 W
Colombia U20 W
Netherlands U20 W
Germany U20 W
Cameroon U20 W
Canada U20 W
France U20 W
Mexico U20 W
Ghana U20 W
Nigeria U20 W
Paraguay U20 W
Australia U20 W
Costa Rica U20 W
Fiji U20 W
Morocco U20 W
New Zealand U20 W
Venezuela U20 W
World Cup - U20 - Women Stadiums
Estadio Metropolitano de Techo
Bogotá, D.C., Colombia
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Santiago de Cali, Colombia
Estadio Nemesio Camacho El Campín
Bogotá, D.C., Colombia
Estadio Atanasio Girardot
Medellín, Colombia