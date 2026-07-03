Yesterday World Cup - U20 - Women Football Matches

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World Cup - U20 - Women Team List

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Japan U20 W

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United States U20 W

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Brazil U20 W

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Spain U20 W

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Colombia U20 W

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Netherlands U20 W

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Germany U20 W

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Cameroon U20 W

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Canada U20 W

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France U20 W

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Mexico U20 W

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Ghana U20 W

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Nigeria U20 W

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Paraguay U20 W

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Australia U20 W

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Costa Rica U20 W

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Fiji U20 W

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Morocco U20 W

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New Zealand U20 W

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Venezuela U20 W

World Cup - U20 - Women Stadiums

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Estadio Metropolitano de Techo

Bogotá, D.C., Colombia

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Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Santiago de Cali, Colombia

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Estadio Nemesio Camacho El Campín

Bogotá, D.C., Colombia

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Estadio Atanasio Girardot

Medellín, Colombia