Live Football (Soccer) Score of Serie A 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Serie A Team List

image

Inter

image

AS Roma

image

Napoli

image

Como

image

AC Milan

image

Juventus

image

Atalanta

image

Bologna

image

Lazio

image

Udinese

image

Sassuolo

image

Torino

image

Parma

image

Cagliari

image

Lecce

image

Fiorentina

image

Genoa

image

Cremonese

image

Hellas Verona

image

Pisa

Serie A Stadiums

image

Allianz Stadium

Torino, Italy

image

Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani

Pisa, Italy

image

Gewiss Stadium

Bergamo, Italy

image

Stadio Diego Armando Maradona

Napoli, Italy

image

Stadio Artemio Franchi

Firenze, Italy

image

Stadio Giuseppe Meazza

Milano, Italy

image

Bluenergy Stadium

Udine, Italy

image

Stadio Comunale Luigi Ferraris

Genova, Italy

image

Stadio Olimpico Grande Torino

Torino, Italy

image

Stadio Renato Dall'Ara

Bologna, Italy

image

Unipol Domus

Cagliari, Italy

image

Stadio Giuseppe Sinigaglia

Como, Italy

image

Stadio Ennio Tardini

Parma, Italy

image

Stadio Giovanni Zini

Cremona, Italy

image

Stadio Olimpico

Roma, Italy