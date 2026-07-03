Yesterday Serie A Football Matches
Full Schedule
Matches not found
Serie A Team List
Inter
AS Roma
Napoli
Como
AC Milan
Juventus
Atalanta
Bologna
Lazio
Udinese
Sassuolo
Torino
Parma
Cagliari
Lecce
Fiorentina
Genoa
Cremonese
Hellas Verona
Pisa
Serie A Stadiums
Allianz Stadium
Torino, Italy
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Pisa, Italy
Gewiss Stadium
Bergamo, Italy
Stadio Diego Armando Maradona
Napoli, Italy
Stadio Artemio Franchi
Firenze, Italy
Stadio Giuseppe Meazza
Milano, Italy
Bluenergy Stadium
Udine, Italy
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Genova, Italy
Stadio Olimpico Grande Torino
Torino, Italy
Stadio Renato Dall'Ara
Bologna, Italy
Unipol Domus
Cagliari, Italy
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como, Italy
Stadio Ennio Tardini
Parma, Italy
Stadio Giovanni Zini
Cremona, Italy
Stadio Olimpico
Roma, Italy