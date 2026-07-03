Yesterday Serie B Football Matches
Matches not found
Serie B Team List
Venezia
Frosinone
Monza
Catanzaro
Palermo
Modena
Mantova
Avellino
Juve Stabia
Cesena
Padova
Sampdoria
Bari
Carrarese
Virtus Entella
Empoli
Reggiana
Sudtirol
Spezia
Pescara
Serie B Stadiums
Stadio Marco Druso
Bozen, Italy
Stadio Comunale Romeo Menti
Castellammare di Stabia, Italy
Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Empoli, Italy
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Pescara, Italy
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Reggio Emilia, Italy
Stadio Pierluigi Penzo
Venezia, Italy
Stadio Alberto Braglia
Modena, Italy
Stadio Benito Stirpe
Frosinone, Italy
Stadio Alberto Picco
La Spezia, Italy
Stadio dei Marmi
Carrara, Italy
U-Power Stadium
Monza, Italy
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Cesena, Italy
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Genova, Italy
Stadio Danilo Martelli
Mantova, Italy
Stadio Renzo Barbera
Palermo, Italy
Stadio Comunale San Nicola
Bari, Italy
Stadio Comunale Euganeo
Padova, Italy
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino, Italy
Stadio Nicola Ceravolo
Catanzaro, Italy