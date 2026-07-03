Tomorrow Serie C - Promotion - Play-offs Football Matches
Full Schedule
Matches not found
Serie C - Promotion - Play-offs Team List
Casarano
Salernitana
Union Brescia
Ascoli
Potenza
Lecco
Cittadella
Pianese
Casertana
Catania
Pineto
Giana Erminio
Juventus U23
Crotone
Ravenna
Alcione
Arzignano Valchiampo
Audace Cerignola
Campobasso FC
Lumezzane
Renate
Ternana
Atalanta II
Cosenza
Gubbio
SS Monopoli
Trento
Vis Pesaro
Serie C - Promotion - Play-offs Stadiums
Stadio Pier Cesare Tombolato
Cittadella, Italy
Stadio Mario Rigamonti
Brescia, Italy
Stadio Arechi
Salerno, Italy
Stadio Angelo Massimino
Catania, Italy
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Ascoli Piceno, Italy
Stadio Giuseppe Capozza
Casarano, Italy
Stadio Comunale
Piancastagnaio, Italy
Stadio Comunale Alfredo Viviani
Potenza, Italy
Stadio Comunale Bruno Benelli
Ravenna, Italy
Stadio Rigamonti Ceppi
Lecco, Italy