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Serie C - Promotion - Play-offs Team List

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Casarano

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Salernitana

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Union Brescia

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Ascoli

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Potenza

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Lecco

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Cittadella

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Pianese

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Casertana

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Catania

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Pineto

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Giana Erminio

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Juventus U23

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Crotone

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Ravenna

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Alcione

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Arzignano Valchiampo

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Audace Cerignola

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Campobasso FC

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Lumezzane

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Renate

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Ternana

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Atalanta II

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Cosenza

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Gubbio

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SS Monopoli

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Trento

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Vis Pesaro

Serie C - Promotion - Play-offs Stadiums

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Stadio Pier Cesare Tombolato

Cittadella, Italy

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Stadio Mario Rigamonti

Brescia, Italy

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Stadio Arechi

Salerno, Italy

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Stadio Angelo Massimino

Catania, Italy

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Stadio Cino e Lillo Del Duca

Ascoli Piceno, Italy

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Stadio Giuseppe Capozza

Casarano, Italy

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Stadio Comunale

Piancastagnaio, Italy

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Stadio Comunale Alfredo Viviani

Potenza, Italy

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Stadio Comunale Bruno Benelli

Ravenna, Italy

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Stadio Rigamonti Ceppi

Lecco, Italy