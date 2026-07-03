Live Football (Soccer) Score of Serie D - Promotion - Play-offs 2026
Today Matches
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Matches not found
Serie D - Promotion - Play-offs Team List
Adriese
Nocerina
NovaRomentin
Pro Palazzolo
Ravenna
Reggina
Seravezza
Cassino
Fossombrone
Gelbison
Teramo
Desenzano Calvina
Orvietana Calcio
Scafatese
Tau Altopascio
Vado
Fidelis Andria
Martina Franca
Mestre
Treviso
Chieti
Città di Fasano
Folgore Caratese
Fulgens Foligno
Ghivizzano Borgo Mozzano
Gozzano
L'Aquila
Lavagnese
Lentigione
Pistoiese
Sambiase
Sarnese
Savoia
USD Casatese
Vibonese
Villa Valle
Serie D - Promotion - Play-offs Stadiums
Stadio Ferruccio Chittolina
Valleggia, Italy
Stadio Gran Sasso d'Italia
L’Aquila, Italy
Stadio Enzo Blasone
Foligno, Italy
Stadio Comunale Bruno Benelli
Ravenna, Italy
Campo Sportivo Romentino
Romentino, Italy
Stadio Gian Domenico Tursi
Martina Franca, Italy
Stadio Oreste Granillo
Reggio Calabria, Italy
Campo Sportivo Comunale Villa D'Almè
Villa D'Almè, Italy
Stadio Tre Stelle
Desenzano del Garda, Italy
Stadio San Francesco
Nocera Inferiore, Italy
Stadio Felice Squitieri
Sarno, Italy
Stadio Omobono Tenni
null, Italy
Stadio Gaetano Bonolis
Teramo, Italy
Stadio Comunale 28 settembre 1943
Scafati, Italy