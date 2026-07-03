Football (Soccer) Scores and Results of Serie D - Promotion - Play-offs 2026

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Serie D - Promotion - Play-offs Team List

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Adriese

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Nocerina

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NovaRomentin

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Pro Palazzolo

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Ravenna

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Reggina

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Seravezza

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Cassino

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Fossombrone

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Gelbison

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Teramo

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Desenzano Calvina

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Orvietana Calcio

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Scafatese

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Tau Altopascio

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Vado

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Fidelis Andria

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Martina Franca

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Mestre

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Treviso

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Chieti

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Città di Fasano

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Folgore Caratese

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Fulgens Foligno

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Ghivizzano Borgo Mozzano

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Gozzano

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L'Aquila

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Lavagnese

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Lentigione

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Pistoiese

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Sambiase

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Sarnese

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Savoia

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USD Casatese

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Vibonese

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Villa Valle

Serie D - Promotion - Play-offs Stadiums

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Stadio Ferruccio Chittolina

Valleggia, Italy

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Stadio Gran Sasso d'Italia

L’Aquila, Italy

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Stadio Enzo Blasone

Foligno, Italy

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Stadio Comunale Bruno Benelli

Ravenna, Italy

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Campo Sportivo Romentino

Romentino, Italy

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Stadio Gian Domenico Tursi

Martina Franca, Italy

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Stadio Oreste Granillo

Reggio Calabria, Italy

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Campo Sportivo Comunale Villa D'Almè

Villa D&apos;Almè, Italy

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Stadio Tre Stelle

Desenzano del Garda, Italy

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Stadio San Francesco

Nocera Inferiore, Italy

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Stadio Felice Squitieri

Sarno, Italy

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Stadio Omobono Tenni

null, Italy

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Stadio Gaetano Bonolis

Teramo, Italy

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Stadio Comunale 28 settembre 1943

Scafati, Italy