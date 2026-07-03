Live Football (Soccer) Score of Division 1 2026
Today Matches
Matches not found
Tomorrow Matches
Matches not found
Division 1 Team List
Abha
Al Orubah
Al-Faisaly FC
Al Diriyah
Al Jabalain
Al-Raed
Al Taee
Al Bukayriyah
Al Zulfi
Al Anwar
Al Wehda Club
Jeddah Club
Al-Adalah
Al Jandal
Al Arabi SC
Al Baten
Al Draih
Al Jubail
Al Ula
Division 1 Stadiums
Al-Batin FC Stadium
Hafar Al-Batin, Saudi-Arabia
Al Majma'ah Sports City Stadium
Al Majma'ah, Saudi-Arabia
King Abdulaziz Sports City Stadium
Mecca, Saudi-Arabia
Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium
Al Qatif, Saudi-Arabia
King Abdullah Sports City
Jeddah, Saudi-Arabia
Al Zulfi Stadium
Al Zulfi, Saudi-Arabia
Al Anwar Club Stadium
Howtat Bani Tamim, Saudi-Arabia
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium
Al Ahsa, Saudi-Arabia
Al-Oruba Club Stadium
Sakaka (Al Jawf), Saudi-Arabia
Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Abha, Saudi-Arabia
King Abdullah Sport City Stadium
Buraidah, Saudi-Arabia
Prince Saud bin Jalawi Stadium
al-Khobar (Khobar), Saudi-Arabia
Dhamak Club Stadium
Khamis Mushait, Saudi-Arabia
Department of Education Stadium
Unaizah, Saudi-Arabia
Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium
Medina, Saudi-Arabia
Al-Amal Club Stadium
Al Bukayriyah, Saudi-Arabia
Al-Shoalah Club Stadium
Al Kharj, Saudi-Arabia
Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium
Ar-Riyāḍ (Riyadh), Saudi-Arabia
Al-Jouf University Stadium
Sakākā (Sakakah), Saudi-Arabia
Hajer Club Stadium
Al-Hofuf, Saudi-Arabia
Sport Hall Stadium in King Abdullah sport city
Jeddah, Saudi-Arabia