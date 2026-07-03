Football (Soccer) Scores and Results of Division 1 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Division 1 Team List

image

Abha

image

Al Orubah

image

Al-Faisaly FC

image

Al Diriyah

image

Al Jabalain

image

Al-Raed

image

Al Taee

image

Al Bukayriyah

image

Al Zulfi

image

Al Anwar

image

Al Wehda Club

image

Jeddah Club

image

Al-Adalah

image

Al Jandal

image

Al Arabi SC

image

Al Baten

image

Al Draih

image

Al Jubail

image

Al Ula

Division 1 Stadiums

image

Al-Batin FC Stadium

Hafar Al-Batin, Saudi-Arabia

image

Al Majma'ah Sports City Stadium

Al Majma&apos;ah, Saudi-Arabia

image

King Abdulaziz Sports City Stadium

Mecca, Saudi-Arabia

image

Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium

Al Qatif, Saudi-Arabia

image

King Abdullah Sports City

Jeddah, Saudi-Arabia

image

Al Zulfi Stadium

Al Zulfi, Saudi-Arabia

image

Al Anwar Club Stadium

Howtat Bani Tamim, Saudi-Arabia

image

Prince Abdullah bin Jalawi Stadium

Al Ahsa, Saudi-Arabia

image

Al-Oruba Club Stadium

Sakaka (Al Jawf), Saudi-Arabia

image

Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium

Abha, Saudi-Arabia

image

King Abdullah Sport City Stadium

Buraidah, Saudi-Arabia

image

Prince Saud bin Jalawi Stadium

al-Khobar (Khobar), Saudi-Arabia

image

Dhamak Club Stadium

Khamis Mushait, Saudi-Arabia

image

Department of Education Stadium

Unaizah, Saudi-Arabia

image

Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium

Medina, Saudi-Arabia

image

Al-Amal Club Stadium

Al Bukayriyah, Saudi-Arabia

image

Al-Shoalah Club Stadium

Al Kharj, Saudi-Arabia

image

Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium

Ar-Riyāḍ (Riyadh), Saudi-Arabia

image

Al-Jouf University Stadium

Sakākā (Sakakah), Saudi-Arabia

image

Hajer Club Stadium

Al-Hofuf, Saudi-Arabia

image

Sport Hall Stadium in King Abdullah sport city

Jeddah, Saudi-Arabia