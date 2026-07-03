Yesterday La Liga Football Matches
Matches not found
La Liga Team List
Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atletico Madrid
Real Betis
Getafe
Celta Vigo
Valencia
Athletic Club
Rayo Vallecano
Espanyol
Sevilla
Real Sociedad
Alaves
Levante
Mallorca
Elche
Osasuna
Girona
Oviedo
La Liga Stadiums
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Oviedo, Spain
Estadio de la Cerámica
Villarreal, Spain
Estadio de Mendizorroza
Vitoria-Gasteiz, Spain
Estadi Olímpic Lluís Companys
Barcelona, Spain
Estadi Johan Cruyff
Sant Joan Despí, Spain
Estadio Manuel Martínez Valero
Elche, Spain
Estadio de Mestalla
Valencia, Spain
Estadi Municipal de Montilivi
Girona, Spain
Estadio de Vallecas
Madrid, Spain
Estadio Coliseum
Getafe, Spain
Estadio Ciudad de Valencia
Valencia, Spain
Estadio Santiago Bernabéu
Madrid, England
RCDE Stadium
Cornella de Llobregat, Spain
Reale Arena
Donostia-San Sebastián, Spain
Estadio Abanca-Balaídos
Vigo, Spain
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Sevilla, Spain
Estadio La Cartuja de Sevilla
Sevilla, Spain
Estadi Mallorca Son Moix
Palma de Mallorca, Spain