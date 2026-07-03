Tomorrow Tercera División RFEF - Group 14 Football Matches
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 14 Team List
Badajoz
Don Benito
Moralo
Azuaga
Jaraíz
Villafranca
Villanovense
Montijo
Llerenense
Cabeza Buey
Santa Amalia
Jerez
Puebla Calzada
Atlético Pueblonuevo
Diocesano
Gévora
Montehermoso
Calamonte
Tercera División RFEF - Group 14 Stadiums
Campo de Fútbol CP Montehermoso
Montehermoso, Spain
Estadio Vicente Sanz
Don Benito, Spain
Estadio Municipal de Santa Amalia
Santa Amalia, Spain
Estadio Manuel Calzado Galván
Jerez de los Caballeros, Spain
Estadio Municipal Nuevo Vivero
Badajoz, Spain
Estadio Municipal Villanovense
Villanueva de la Serena, Spain
Estadio Municipal de Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata, Spain
Estadio Antonio Amaya
Pueblonuevo del Guadiana, Spain
Estadio Municipal Emilio Macarro Rodriguez
Montijo, Spain
Estadio Municipal de Villafranca de los Barros
Villafranca de los Barros, Spain
Campo Fútbol Puebla de la Calzada
Puebla de la Calzada, Spain
Estadio Fernando Robina
Llerena, Spain
Campo de fútbol de Jaraíz de la Vera
Jaraíz de la Vera, Spain
Estadio CD Azuaga
Azuaga, Spain
Campo De Fútbol Gévora
Gévora, Spain
Estadio Manuel Sánchez Delgado
Cáceres, Spain
Municipal Calamonteño
Calamonte, Spain