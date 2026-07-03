Tomorrow Tercera División RFEF - Group 15 Football Matches

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Tercera División RFEF - Group 15 Team List

image

Peña Sport

image

Pamplona

image

Subiza

image

Izarra

image

Huarte

image

Beti Kozkor

image

Cortes

image

Cirbonero

image

Avance Ezcabarte

image

Txantrea

image

Valle Egüés

image

San Juan

image

Oberena

image

Ardoi

image

Bidezarra

image

Beti Onak

image

Atlético Artajonés

image

Aoiz

Tercera División RFEF - Group 15 Stadiums

image

Estadio Oberena

Pamplona, Spain

image

Campo Igueldea

Arre, Spain

image

Estadio Sarriguren

Sarriguren, Spain

image

Estadio Sotoburu

Subiza, Spain

image

Campo de Fútbol Beitikuntzea

Lizasoáin, Spain

image

Estadio Merkatondoa

Lizarra, Spain

image

Estadio San Juan

Pamplona, Spain

image

Estadio La Alameda

Artajona, Spain

image

Estadio El Pinar 1

Zizur Mayor, Spain

image

Estadio Lorenzo Goikoa

Villava, Spain

image

Instalaciones Deportivas Chantrea

Pamplona, Spain

image

Estadio Areta

Uharte, Spain

image

Estadio San Francisco Javier

Navarra, Spain

image

Estadio San Juan

Cintruénigo, Spain

image

Complejo Deportivo Plazaola

Lekunberri, Spain

image

Campo San Francisco

Tafalla, Spain

image

Estadio San Miguel

Agoitz (Aoiz), Spain

image

Campo Bidezarra de Noain

Noain, Spain