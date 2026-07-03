Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Group 15 2026
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 15 Team List
Peña Sport
Pamplona
Subiza
Izarra
Huarte
Beti Kozkor
Cortes
Cirbonero
Avance Ezcabarte
Txantrea
Valle Egüés
San Juan
Oberena
Ardoi
Bidezarra
Beti Onak
Atlético Artajonés
Aoiz
Tercera División RFEF - Group 15 Stadiums
Estadio Oberena
Pamplona, Spain
Campo Igueldea
Arre, Spain
Estadio Sarriguren
Sarriguren, Spain
Estadio Sotoburu
Subiza, Spain
Campo de Fútbol Beitikuntzea
Lizasoáin, Spain
Estadio Merkatondoa
Lizarra, Spain
Estadio San Juan
Pamplona, Spain
Estadio La Alameda
Artajona, Spain
Estadio El Pinar 1
Zizur Mayor, Spain
Estadio Lorenzo Goikoa
Villava, Spain
Instalaciones Deportivas Chantrea
Pamplona, Spain
Estadio Areta
Uharte, Spain
Estadio San Francisco Javier
Navarra, Spain
Estadio San Juan
Cintruénigo, Spain
Complejo Deportivo Plazaola
Lekunberri, Spain
Campo San Francisco
Tafalla, Spain
Estadio San Miguel
Agoitz (Aoiz), Spain
Campo Bidezarra de Noain
Noain, Spain