Yesterday Tercera División RFEF - Group 16 Football Matches

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 16 Team List

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UD Logroñés II

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Arnedo

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Varea

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Oyonesa

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Calahorra

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Anguiano

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Haro Deportivo

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Agoncillo

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La Calzada

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Vianés

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Yagüe

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Berceo

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Comillas

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Villegas

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Pradejón

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San Marcial

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Autol

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Peña Balsamaiso

Tercera División RFEF - Group 16 Stadiums

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Campo de Fútbol Ángel de Vicente

Lardero, Spain

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Estadio El Rollo

Santo Domingo de la Calzada, Spain

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Estadio Municipal de Varea

Varea, Spain

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Polideportivo Municipal Pradejón

Pradejón, Spain

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Estadio La Planilla

Calahorra, Spain

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Estadio La Estrella

Logroño, Spain

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Estadio La Ribera

Logroño, Spain

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Estadio Municipal Luis De La Fuente

Haro, Spain

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Estadio El Salvador

Logroño, Spain

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Estadio La Manzanera

Autol, Spain

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Estadio Municipal de Viana

Viana, Spain

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Estadio Isla Anguiano

Anguiano, Spain

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Oion Arena

Oyón (Oion), Spain

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Estadio Sendero

Arnedo, Spain

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Estadio San Roque

Agoncillo, Spain