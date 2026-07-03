Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Group 16 2026
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Matches not found
Tercera División RFEF - Group 16 Team List
UD Logroñés II
Arnedo
Varea
Oyonesa
Calahorra
Anguiano
Haro Deportivo
Agoncillo
La Calzada
Vianés
Yagüe
Berceo
Comillas
Villegas
Pradejón
San Marcial
Autol
Peña Balsamaiso
Tercera División RFEF - Group 16 Stadiums
Campo de Fútbol Ángel de Vicente
Lardero, Spain
Estadio El Rollo
Santo Domingo de la Calzada, Spain
Estadio Municipal de Varea
Varea, Spain
Polideportivo Municipal Pradejón
Pradejón, Spain
Estadio La Planilla
Calahorra, Spain
Estadio La Estrella
Logroño, Spain
Estadio La Ribera
Logroño, Spain
Estadio Municipal Luis De La Fuente
Haro, Spain
Estadio El Salvador
Logroño, Spain
Estadio La Manzanera
Autol, Spain
Estadio Municipal de Viana
Viana, Spain
Estadio Isla Anguiano
Anguiano, Spain
Oion Arena
Oyón (Oion), Spain
Estadio Sendero
Arnedo, Spain
Estadio San Roque
Agoncillo, Spain