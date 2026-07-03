Live Football (Soccer) Score of Tercera División RFEF - Group 4 2026
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Tercera División RFEF - Group 4 Team List
Portugalete
Leioa
Derio
Real Sociedad III
Touring
Lagun Onak
San Ignacio
Aretxabaleta
Aurrerá Vitoria
Durango
Deportivo Alavés III
Santurtzi
Añorga
Eibar III
Pasaia KE
Zamudio
Deusto
Zarautz
Tercera División RFEF - Group 4 Stadiums
Campo de Fútbol Ibarra
Arechavaleta, Spain
Campo de Fútbol Ibaiondo
Derio, Spain
Estadio Asti Kirol Instalakuntzak
Zarautz, Spain
Estadio Municipal de Ipurúa
Eibar, Spain
Campo de Fútbol de Etxezuri
Bilbao, Spain
Estadio Garmendipe
Azpeitia, Spain
Estadio Sarriena
Leioa, Spain
Ciudad Deportiva José Luis Compañón 4
Vitoria-Gasteiz, Spain
Campo José Luis Orbegozo
Donostia-San Sebastián, Spain
Estadio Udal Kiroldegia
Zamudio, Spain
Estadio Tabira
Durango, Spain
Campo de fútbol Los Astrónomos
Gasteiz, Spain
Estadio La Florida
Portugalete, Spain
Campo de Rezola
Donostia, Spain
Estadio San Jorge
Santurtzi, Spain
Campo de Fútbol Fandería
Errenteria, Spain
Campo de fútbol Jesus Mari Zamora
Errenteria, Spain
Estadio Olaranbe
Vitoria-Gasteiz, Spain