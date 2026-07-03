Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Group 4 2026

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 4 Team List

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Portugalete

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Leioa

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Derio

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Real Sociedad III

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Touring

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Lagun Onak

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San Ignacio

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Aretxabaleta

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Aurrerá Vitoria

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Durango

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Deportivo Alavés III

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Santurtzi

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Añorga

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Eibar III

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Pasaia KE

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Zamudio

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Deusto

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Zarautz

Tercera División RFEF - Group 4 Stadiums

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Campo de Fútbol Ibarra

Arechavaleta, Spain

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Campo de Fútbol Ibaiondo

Derio, Spain

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Estadio Asti Kirol Instalakuntzak

Zarautz, Spain

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Estadio Municipal de Ipurúa

Eibar, Spain

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Campo de Fútbol de Etxezuri

Bilbao, Spain

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Estadio Garmendipe

Azpeitia, Spain

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Estadio Sarriena

Leioa, Spain

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Ciudad Deportiva José Luis Compañón 4

Vitoria-Gasteiz, Spain

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Campo José Luis Orbegozo

Donostia-San Sebastián, Spain

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Estadio Udal Kiroldegia

Zamudio, Spain

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Estadio Tabira

Durango, Spain

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Campo de fútbol Los Astrónomos

Gasteiz, Spain

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Estadio La Florida

Portugalete, Spain

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Campo de Rezola

Donostia, Spain

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Estadio San Jorge

Santurtzi, Spain

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Campo de Fútbol Fandería

Errenteria, Spain

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Campo de fútbol Jesus Mari Zamora

Errenteria, Spain

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Estadio Olaranbe

Vitoria-Gasteiz, Spain