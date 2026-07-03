Tomorrow Tercera División RFEF - Group 7 Football Matches
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 7 Team List
Trival Valderas
Las Rozas
Torrejón
Leganés II
Unión Adarve
Villanueva Pardillo
Móstoles
Villaverde-Boetticher
Galapagar
Pozuelo Alarcón
Alcorcón II
Alcobendas Sport
A Madrid III
Carabanchel
SS Reyes II
Tres Cantos
Racing Madrid
AD Parla
Tercera División RFEF - Group 7 Stadiums
Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque
Madrid, Spain
Estadio Municipal de El Soto
Móstoles, Spain
Estadio Las Veredillas
Torrejón de Ardoz, Spain
Estadio Municipal de Los Prados
Parla, Spain
Campo 2 Alcorcón
Alcorcón, Spain
Campo Municipal de Fútbol Foresta A
Tres Cantos, Spain
Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera
San Sebastián de los Reyes, Spain
Estadio La Canaleja
Alcorcón, Spain
Miniestadio Cerro del Espino
Majadahonda, Spain
Estadio Galapagar
Madrid, Spain
Estadio La Mina de Carabanchel
Madrid, Spain
Estadio Boetticher
Madrid, Spain
Estadio Valle de las Cañas
Pozuelo de Alarcón, Spain