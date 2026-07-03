Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 7 2026

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 7 Team List

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Trival Valderas

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Las Rozas

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Torrejón

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Leganés II

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Unión Adarve

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Villanueva Pardillo

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Móstoles

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Villaverde-Boetticher

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Galapagar

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Pozuelo Alarcón

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Alcorcón II

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Alcobendas Sport

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A Madrid III

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Carabanchel

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SS Reyes II

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Tres Cantos

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Racing Madrid

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AD Parla

Tercera División RFEF - Group 7 Stadiums

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Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque

Madrid, Spain

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Estadio Municipal de El Soto

Móstoles, Spain

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Estadio Las Veredillas

Torrejón de Ardoz, Spain

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Estadio Municipal de Los Prados

Parla, Spain

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Campo 2 Alcorcón

Alcorcón, Spain

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Campo Municipal de Fútbol Foresta A

Tres Cantos, Spain

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Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera

San Sebastián de los Reyes, Spain

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Estadio La Canaleja

Alcorcón, Spain

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Miniestadio Cerro del Espino

Majadahonda, Spain

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Estadio Galapagar

Madrid, Spain

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Estadio La Mina de Carabanchel

Madrid, Spain

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Estadio Boetticher

Madrid, Spain

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Estadio Valle de las Cañas

Pozuelo de Alarcón, Spain