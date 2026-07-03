Turkey Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
3. Lig - Play-offs 2025Apr 23, 2026May 17, 2026
Super Cup 2025Jan 05, 2026Jan 10, 2026
3. Lig - Group 3 2025Sep 07, 2025Apr 18, 2026
3. Lig - Group 1 2025Sep 07, 2025Apr 18, 2026
3. Lig - Group 2 2025Sep 07, 2025Apr 18, 2026
3. Lig - Group 4 2025Sep 07, 2025Apr 18, 2026
Türkiye Kupası 2025Sep 02, 2025May 22, 2026
2. Lig 2025Aug 23, 2025May 10, 2026
1. Lig 2025Aug 08, 2025May 24, 2026
Süper Lig 2025Aug 08, 2025May 17, 2026