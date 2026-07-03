Turkey Football League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|3. Lig - Play-offs 2025
|Apr 23, 2026
|May 17, 2026
|Super Cup 2025
|Jan 05, 2026
|Jan 10, 2026
|3. Lig - Group 3 2025
|Sep 07, 2025
|Apr 18, 2026
|3. Lig - Group 1 2025
|Sep 07, 2025
|Apr 18, 2026
|3. Lig - Group 2 2025
|Sep 07, 2025
|Apr 18, 2026
|3. Lig - Group 4 2025
|Sep 07, 2025
|Apr 18, 2026
|Türkiye Kupası 2025
|Sep 02, 2025
|May 22, 2026
|2. Lig 2025
|Aug 23, 2025
|May 10, 2026
|1. Lig 2025
|Aug 08, 2025
|May 24, 2026
|Süper Lig 2025
|Aug 08, 2025
|May 17, 2026