NPSL Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

NPSL Team List

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El Farolito

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Hickory

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Virginia Dream

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Flower City Union

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Jacksonville Armada II

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Michigan Rangers

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Milwaukee Torrent

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Duluth

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Naples United

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West Chester United

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Ambassadors Ohio

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Lubbock Matadors

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New Jersey United

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West Texas

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Appalachian

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Ristozi

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Rochester New York II

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Cruizers

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FC Motown

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Hartford City

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Oklahoma United

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FC Pride

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Philadelphia Union

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Erie Commodores

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Alexandria Reds

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Pennsylvania Classics

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California Odyssey

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Cleveland SC

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Grove Soccer United

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Jackson Lions

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Charlottetowne Hops

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Club De Lyon

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Gio's Lions

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Joy

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Oakland Stompers

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Sacramento Gold

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Fort Worth Vaqueros

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Siouxland United

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Bristol Rhythm

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New Haven United

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Port City NC

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Des Moines United

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District Elite

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Sioux Falls Thunder

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New York Shockers

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Greenville United

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Brownsville

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DMV Elite

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Electric City Shock

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FC Florida

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Osner’s

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New Orleans Jesters

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PDA

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Virginia Beach City

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Arkansas Wolves

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Buffalo Stallions

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San Leandro United

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American SC New York

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Miami Dutch Lions

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FC Frederick

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Minnesota Blizzard

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Philadelphia Union III

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WC Predators

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Wisconsin Conquerors

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865 Alliance

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Real San Jose

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Niagara 1812

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PSC Florida

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Burlington United

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Global Soccer Pathways

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Syracuse FC

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AV Rough Diamonds

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CF10 Houston

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Hershey

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SI Guardians

NPSL Stadiums

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Macpherson Stadium

Greensboro, North Carolina, USA

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YSC Sports Complex

Wayne, Pennsylvania, USA

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Ted Mackorell Soccer Complex

Boone, North Carolina, USA

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Capital Christian School Stadium

Sacramento, California, USA

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Quinn Athletic Campus

Scranton, USA

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W.O. Barnes Stadium

River Oaks, Texas, USA

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Hart Park

Milwaukee, Wisconsin, USA

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Moretz Stadium

Hickory, North Carolina, USA

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Donovan Catholic High School

Toms River, New Jersey, USA

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West Chester United Soccer Club

West Chester, Pennsylvania, USA

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Hardin Valley Academy

Knoxville, Tennessee, USA

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Dobson Field

Buffalo, New York, USA

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Ukrainian American Sport Center

North Wales, Pennsylvania, USA

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Saint John’s Catholic Prep

Buckeystown, Maryland, USA

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Gene Malcolm Stadium

Bristol, Virginia, USA

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Roy Blakeley Field

Salida, California, USA

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Denfeld High School Stadium

Duluth, Minnesota, USA

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Hofstra Soccer Stadium

Hempstead, New York, USA

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Afrim’s Sports Park

Colonie, New York, USA

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Matthew J. Boxer Stadium

San Francisco, USA

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San Joaquin Memorial High School Stadium

Fresno, California, USA

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Spooky Nook Sports Lancaster

Manheim, Pennsylvania, USA

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Gladiator Stadium

Hayward, California, USA

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Stade Michel Hidalgo

Sausset-les-Pins, France

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Meridian High School

Falls Church, Virginia, USA

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Davenport University Main Campus

Grand Rapids, Michigan, USA

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Monacan High School Football Field

Richmond, Virginia, USA

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Howard High School

Ellicott City, Maryland, USA

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Ranger Stadium Drew University

Madison, New Jersey, USA

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University of the District of Columbia

Washington, District of Columbia, USA

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Bob Young Field

Sioux Falls, South Dakota, USA

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Episcopal High School Hummel Bowl Stadium

Alexandria, Virginia, USA

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Floyd Central HS Football Stadium

Floyds Knobs, Indiana, USA

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Marina Auto Stadium

Rochester, New York, USA

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WSFS Bank Sportsplex

Chester, Pennsylvania, USA

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Hershey High School Soccer Stadium

Hershey, Pennsylvania, USA

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Pan American Stadium

New Orleans, Louisiana, USA

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CSA Ortho Carolina Soccer Complex

Pineville, North Carolina, USA

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John Paul II Catholic High School

Greenville, North Carolina, USA

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Trinity Health Stadium

Hartford, USA