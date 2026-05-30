NWSL Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
05:30 PM
Kansas City W vs Boston Legacy W
NWSL Women
CPKC Stadium
May 30, 2026
08:00 PM
Portland Thorns W vs Utah Royals W
NWSL Women
Providence Park
May 30, 2026
10:30 PM
Audi Field
May 31, 2026
05:00 PM
Chicago Red Stars W vs San Diego Wave W
NWSL Women
SeatGeek Stadium
May 31, 2026
07:00 PM
NJ/NY Gotham FC W vs Houston Dash W
NWSL Women
Sports Illustrated Stadium
May 31, 2026
11:00 PM
Angel City W vs North Carolina Courage W
NWSL Women
BMO Stadium
Jul 04, 2026
12:00 AM
Washington Spirit W vs Houston Dash W
NWSL Women
Audi Field
Jul 04, 2026
01:30 AM
Denver Summit W vs Kansas City W
NWSL Women
No info
Jul 04, 2026
02:00 AM
Angel City W vs Orlando Pride W
NWSL Women
BMO Stadium
Jul 04, 2026
10:30 PM
WakeMed Soccer Park
Jul 05, 2026
12:45 AM
San Diego Wave W vs NJ/NY Gotham FC W
NWSL Women
Snapdragon Stadium
Jul 05, 2026
04:00 PM
Boston Legacy W vs Bay FC W
NWSL Women
Centreville Bank Stadium
Jul 05, 2026
09:00 PM
Chicago Red Stars W vs Utah Royals W
NWSL Women
SeatGeek Stadium
Jul 05, 2026
11:00 PM
Portland Thorns W vs Racing Louisville W
NWSL Women
Providence Park
Jul 11, 2026
12:00 AM
Boston Legacy W vs Chicago Red Stars W
NWSL Women
Centreville Bank Stadium
Jul 11, 2026
12:00 AM
Orlando Pride W vs Kansas City W
NWSL Women
No info
Jul 11, 2026
12:00 AM
Racing Louisville W vs Bay FC W
NWSL Women
Lynn Family Stadium
Jul 11, 2026
02:00 AM
Utah Royals W vs NJ/NY Gotham FC W
NWSL Women
America First Field
Jul 11, 2026
10:30 PM
WakeMed Soccer Park
Jul 12, 2026
12:45 AM
San Diego Wave W vs Angel City W
NWSL Women
Snapdragon Stadium
Jul 12, 2026
08:00 PM
Seattle Reign FC W vs Portland Thorns W
NWSL Women
Lumen Field
Jul 12, 2026
11:00 PM
Denver Summit W vs Houston Dash W
NWSL Women
No info
Jul 15, 2026
11:00 PM
Orlando Pride W vs Boston Legacy W
NWSL Women
No info
Jul 16, 2026
12:00 AM
NJ/NY Gotham FC W vs Washington Spirit W
NWSL Women
Sports Illustrated Stadium
Jul 18, 2026
12:00 AM
Kansas City W vs San Diego Wave W
NWSL Women
CPKC Stadium
Jul 18, 2026
04:00 PM
NJ/NY Gotham FC W vs Seattle Reign FC W
NWSL Women
Sports Illustrated Stadium
Jul 18, 2026
06:00 PM
Denver Summit W vs Portland Thorns W
NWSL Women
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Bay FC W vs North Carolina Courage W
NWSL Women
PayPal Park
Jul 18, 2026
10:30 PM
Chicago Red Stars W vs Angel City W
NWSL Women
SeatGeek Stadium
Jul 19, 2026
12:00 AM
Racing Louisville W vs Houston Dash W
NWSL Women
Lynn Family Stadium
Jul 19, 2026
12:45 AM
Utah Royals W vs Orlando Pride W
NWSL Women
America First Field
Jul 19, 2026
11:00 PM
Boston Legacy W vs Washington Spirit W
NWSL Women
Centreville Bank Stadium
Jul 25, 2026
12:00 AM
Houston Dash W vs Bay FC W
NWSL Women
Shell Energy Stadium
Jul 25, 2026
12:00 AM
Orlando Pride W vs Chicago Red Stars W
NWSL Women
No info
Jul 25, 2026
02:00 AM
Portland Thorns W vs NJ/NY Gotham FC W
NWSL Women
Providence Park
Jul 25, 2026
09:00 PM
Boston Legacy W vs Kansas City W
NWSL Women
No info
Jul 25, 2026
11:45 PM
WakeMed Soccer Park
Jul 26, 2026
09:00 PM
San Diego Wave W vs Seattle Reign FC W
NWSL Women
Snapdragon Stadium
Jul 26, 2026
11:00 PM
Washington Spirit W vs Denver Summit W
NWSL Women
Audi Field
Jul 27, 2026
01:00 AM
Angel City W vs Racing Louisville W
NWSL Women
BMO Stadium
Jul 30, 2026
12:00 AM
Kansas City W vs Racing Louisville W
NWSL Women
CPKC Stadium
Jul 30, 2026
01:00 AM
Utah Royals W vs Washington Spirit W
NWSL Women
America First Field
Jul 30, 2026
02:00 AM
Bay FC W vs NJ/NY Gotham FC W
NWSL Women
PayPal Park
Aug 01, 2026
12:00 AM
WakeMed Soccer Park
Aug 01, 2026
08:00 PM
Lynn Family Stadium
Aug 01, 2026
10:30 PM
Kansas City W vs Angel City W
NWSL Women
CPKC Stadium
Aug 02, 2026
12:00 AM
Houston Dash W vs NJ/NY Gotham FC W
NWSL Women
Shell Energy Stadium
Aug 02, 2026
12:45 AM
Bay FC W vs Seattle Reign FC W
NWSL Women
PayPal Park
Aug 02, 2026
08:00 PM
Washington Spirit W vs San Diego Wave W
NWSL Women
Audi Field
Aug 02, 2026
11:00 PM
Utah Royals W vs Portland Thorns W
NWSL Women
America First Field
Aug 03, 2026
01:00 AM
Denver Summit W vs Boston Legacy W
NWSL Women
No info
Aug 06, 2026
02:00 AM
No info
Aug 07, 2026
11:00 PM
Orlando Pride W vs Racing Louisville W
NWSL Women
No info
Aug 08, 2026
12:00 AM
NJ/NY Gotham FC W vs San Diego Wave W
NWSL Women
Sports Illustrated Stadium
Aug 08, 2026
08:00 PM
Denver Summit W vs Utah Royals W
NWSL Women
No info
Aug 08, 2026
10:30 PM
Audi Field
Aug 09, 2026
12:45 AM
Houston Dash W vs Kansas City W
NWSL Women
Shell Energy Stadium
Aug 09, 2026
08:00 PM
Boston Legacy W vs Portland Thorns W
NWSL Women
Centreville Bank Stadium
Aug 09, 2026
11:00 PM
Chicago Red Stars W vs Bay FC W
NWSL Women
SeatGeek Stadium
Aug 10, 2026
01:00 AM
Seattle Reign FC W vs Angel City W
NWSL Women
Lumen Field
Aug 15, 2026
12:00 AM
NJ/NY Gotham FC W vs Kansas City W
NWSL Women
Sports Illustrated Stadium
Aug 15, 2026
02:00 AM
San Diego Wave W vs Denver Summit W
NWSL Women
Snapdragon Stadium
Aug 15, 2026
02:00 AM
Lumen Field
Aug 15, 2026
02:00 AM
Utah Royals W vs Bay FC W
NWSL Women
America First Field
Aug 15, 2026
10:30 PM
Racing Louisville W vs Boston Legacy W
NWSL Women
Lynn Family Stadium
Aug 16, 2026
12:45 AM
Portland Thorns W vs Orlando Pride W
NWSL Women
Providence Park
Aug 16, 2026
11:00 PM
WakeMed Soccer Park
Aug 17, 2026
01:00 AM
Angel City W vs Washington Spirit W
NWSL Women
BMO Stadium
Aug 19, 2026
10:30 PM
Lynn Family Stadium
Aug 20, 2026
12:00 AM
Houston Dash W vs Chicago Red Stars W
NWSL Women
Shell Energy Stadium
Aug 22, 2026
02:00 AM
San Diego Wave W vs Utah Royals W
NWSL Women
Snapdragon Stadium
Aug 22, 2026
10:30 PM
Kansas City W vs Seattle Reign FC W
NWSL Women
CPKC Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
WakeMed Soccer Park
NWSL Women Team List
Portland Thorns W
Utah Royals W
San Diego Wave W
Kansas City W
NJ/NY Gotham FC W
Washington Spirit W
Orlando Pride W
Denver Summit W
North Carolina Courage W
Houston Dash W
Seattle Reign FC W
Angel City W
Bay FC W
Chicago Red Stars W
Boston Legacy W
Racing Louisville W