NWSL Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

05:30 PM

CPKC Stadium

May 30, 2026

08:00 PM

Providence Park

May 30, 2026

10:30 PM

Audi Field

May 31, 2026

05:00 PM

SeatGeek Stadium

May 31, 2026

07:00 PM

Sports Illustrated Stadium

May 31, 2026

11:00 PM

BMO Stadium

Jul 04, 2026

12:00 AM

Audi Field

Jul 04, 2026

01:30 AM

No info

Jul 04, 2026

02:00 AM

BMO Stadium

Jul 04, 2026

10:30 PM

WakeMed Soccer Park

Jul 05, 2026

12:45 AM

Snapdragon Stadium

Jul 05, 2026

04:00 PM

Centreville Bank Stadium

Jul 05, 2026

09:00 PM

SeatGeek Stadium

Jul 05, 2026

11:00 PM

Providence Park

Jul 11, 2026

12:00 AM

Centreville Bank Stadium

Jul 11, 2026

12:00 AM

No info

Jul 11, 2026

12:00 AM

Lynn Family Stadium

Jul 11, 2026

02:00 AM

America First Field

Jul 11, 2026

10:30 PM

WakeMed Soccer Park

Jul 12, 2026

12:45 AM

Snapdragon Stadium

Jul 12, 2026

08:00 PM

Lumen Field

Jul 12, 2026

11:00 PM

No info

Jul 15, 2026

11:00 PM

No info

Jul 16, 2026

12:00 AM

Sports Illustrated Stadium

Jul 18, 2026

12:00 AM

CPKC Stadium

Jul 18, 2026

04:00 PM

Sports Illustrated Stadium

Jul 18, 2026

06:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

PayPal Park

Jul 18, 2026

10:30 PM

SeatGeek Stadium

Jul 19, 2026

12:00 AM

Lynn Family Stadium

Jul 19, 2026

12:45 AM

America First Field

Jul 19, 2026

11:00 PM

Centreville Bank Stadium

Jul 25, 2026

12:00 AM

Shell Energy Stadium

Jul 25, 2026

12:00 AM

No info

Jul 25, 2026

02:00 AM

Providence Park

Jul 25, 2026

09:00 PM

No info

Jul 25, 2026

11:45 PM

WakeMed Soccer Park

Jul 26, 2026

09:00 PM

Snapdragon Stadium

Jul 26, 2026

11:00 PM

Audi Field

Jul 27, 2026

01:00 AM

BMO Stadium

Jul 30, 2026

12:00 AM

CPKC Stadium

Jul 30, 2026

01:00 AM

America First Field

Jul 30, 2026

02:00 AM

PayPal Park

Aug 01, 2026

12:00 AM

WakeMed Soccer Park

Aug 01, 2026

08:00 PM

Lynn Family Stadium

Aug 01, 2026

10:30 PM

CPKC Stadium

Aug 02, 2026

12:00 AM

Shell Energy Stadium

Aug 02, 2026

12:45 AM

PayPal Park

Aug 02, 2026

08:00 PM

Audi Field

Aug 02, 2026

11:00 PM

America First Field

Aug 03, 2026

01:00 AM

No info

Aug 06, 2026

02:00 AM

No info

Aug 07, 2026

11:00 PM

No info

Aug 08, 2026

12:00 AM

Sports Illustrated Stadium

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

10:30 PM

Audi Field

Aug 09, 2026

12:45 AM

Shell Energy Stadium

Aug 09, 2026

08:00 PM

Centreville Bank Stadium

Aug 09, 2026

11:00 PM

SeatGeek Stadium

Aug 10, 2026

01:00 AM

Lumen Field

Aug 15, 2026

12:00 AM

Sports Illustrated Stadium

Aug 15, 2026

02:00 AM

Snapdragon Stadium

Aug 15, 2026

02:00 AM

Lumen Field

Aug 15, 2026

02:00 AM

America First Field

Aug 15, 2026

10:30 PM

Lynn Family Stadium

Aug 16, 2026

12:45 AM

Providence Park

Aug 16, 2026

11:00 PM

WakeMed Soccer Park

Aug 17, 2026

01:00 AM

BMO Stadium

Aug 19, 2026

10:30 PM

Lynn Family Stadium

Aug 20, 2026

12:00 AM

Shell Energy Stadium

Aug 22, 2026

02:00 AM

Snapdragon Stadium

Aug 22, 2026

10:30 PM

CPKC Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

WakeMed Soccer Park

NWSL Women Team List

image

Portland Thorns W

image

Utah Royals W

image

San Diego Wave W

image

Kansas City W

image

NJ/NY Gotham FC W

image

Washington Spirit W

image

Orlando Pride W

image

Denver Summit W

image

North Carolina Courage W

image

Houston Dash W

image

Seattle Reign FC W

image

Angel City W

image

Bay FC W

image

Chicago Red Stars W

image

Boston Legacy W

image

Racing Louisville W