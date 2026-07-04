Washington Spirit W vs Houston Dash W
NWSL Women
Audi Field
Washington Spirit W
0
Houston Dash W
0
NS
NWSL Women
Audi Field
Washington Spirit W
0
Houston Dash W
0
NS
NWSL Women
Denver Summit W
0
Kansas City W
0
NS
NWSL Women
BMO Stadium
Angel City W
0
Orlando Pride W
0
NS
NWSL Women
WakeMed Soccer Park
North Carolina Courage W
0
Seattle Reign FC W
0
NS
NWSL Women
Snapdragon Stadium
San Diego Wave W
0
NJ/NY Gotham FC W
0
NS
NWSL Women
Centreville Bank Stadium
Boston Legacy W
0
Bay FC W
0
NS
Portland Thorns W
Utah Royals W
San Diego Wave W
Kansas City W
NJ/NY Gotham FC W
Washington Spirit W
Orlando Pride W
Denver Summit W
North Carolina Courage W
Houston Dash W
Seattle Reign FC W
Angel City W
Bay FC W
Chicago Red Stars W
Boston Legacy W
Racing Louisville W