Live Football (Soccer) Score of NWSL Women 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

UpcomingWashington Spirit W vs Houston Dash W

Washington Spirit W vs Houston Dash W

NWSL Women

Audi Field

Washington Spirit W

Washington Spirit W

0

Houston Dash W

Houston Dash W

0

NS

UpcomingAngel City W vs Orlando Pride W

Angel City W vs Orlando Pride W

NWSL Women

BMO Stadium

Angel City W

Angel City W

0

Orlando Pride W

Orlando Pride W

0

NS

Tomorrow Matches

Upcoming

UpcomingNorth Carolina Courage W vs Seattle Reign FC W

North Carolina Courage W vs Seattle Reign FC W

NWSL Women

WakeMed Soccer Park

North Carolina Courage W

North Carolina Courage W

0

Seattle Reign FC W

Seattle Reign FC W

0

NS

UpcomingSan Diego Wave W vs NJ/NY Gotham FC W

San Diego Wave W vs NJ/NY Gotham FC W

NWSL Women

Snapdragon Stadium

San Diego Wave W

San Diego Wave W

0

NJ/NY Gotham FC W

NJ/NY Gotham FC W

0

NS

UpcomingBoston Legacy W vs Bay FC W

Boston Legacy W vs Bay FC W

NWSL Women

Centreville Bank Stadium

Boston Legacy W

Boston Legacy W

0

Bay FC W

Bay FC W

0

NS

TomorrowYesterday

NWSL Women Team List

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Portland Thorns W

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Utah Royals W

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San Diego Wave W

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Kansas City W

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NJ/NY Gotham FC W

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Washington Spirit W

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Orlando Pride W

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Denver Summit W

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North Carolina Courage W

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Houston Dash W

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Seattle Reign FC W

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Angel City W

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Bay FC W

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Chicago Red Stars W

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Boston Legacy W

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Racing Louisville W