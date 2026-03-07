USL Championship Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Mar 07, 2026
07:30 PM
Rhode Island vs Loudoun United
USL Championship
Centreville Bank Stadium
May 30, 2026
10:00 PM
Charleston Battery vs Detroit City
USL Championship
Patriots Point Soccer Complex
May 30, 2026
11:00 PM
Hartford Athletic vs New Mexico United
USL Championship
Trinity Health Stadium
May 30, 2026
11:00 PM
Indy Eleven vs Rhode Island
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
May 30, 2026
11:00 PM
Louisville City vs Tampa Bay Rowdies
USL Championship
Lynn Family Stadium
May 30, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Miami FC
USL Championship
Highmark Stadium
May 31, 2026
12:00 AM
Oakland Roots vs Colorado Springs
USL Championship
Laney College Football Stadium
May 31, 2026
01:00 AM
El Paso Locomotive vs Lexington
USL Championship
Southwest University Park
May 31, 2026
02:00 AM
Monterey Bay vs Loudoun United
USL Championship
Cardinale Stadium
May 31, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs FC Tulsa
USL Championship
Cashman Field
May 31, 2026
02:30 AM
Phoenix Rising vs Sacramento Republic
USL Championship
Wild Horse Pass Stadium
May 31, 2026
06:00 PM
Sporting JAX vs Brooklyn
USL Championship
No info
Jun 04, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs Louisville City
USL Championship
Protective Stadium
Jun 10, 2026
11:00 PM
Tampa Bay Rowdies vs Charleston Battery
USL Championship
Al Lang Stadium
Jun 10, 2026
11:30 PM
Detroit City vs El Paso Locomotive
USL Championship
Keyworth Stadium
Jun 11, 2026
02:00 AM
Monterey Bay vs Sporting JAX
USL Championship
Cardinale Stadium
Jun 11, 2026
02:30 AM
Phoenix Rising vs Louisville City
USL Championship
Wild Horse Pass Stadium
Jun 13, 2026
10:00 PM
Loudoun United vs Rhode Island
USL Championship
Segra Field
Jun 13, 2026
11:00 PM
Lexington vs San Antonio
USL Championship
Toyota Stadium
Jun 13, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Indy Eleven
USL Championship
Highmark Stadium
Jun 13, 2026
11:00 PM
Sporting JAX vs Detroit City
USL Championship
No info
Jun 13, 2026
11:30 PM
Charleston Battery vs FC Tulsa
USL Championship
Patriots Point Soccer Complex
Jun 13, 2026
11:30 PM
Tampa Bay Rowdies vs Hartford Athletic
USL Championship
Al Lang Stadium
Jun 14, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs Las Vegas Lights
USL Championship
Protective Stadium
Jun 14, 2026
12:00 AM
Louisville City vs Brooklyn
USL Championship
Lynn Family Stadium
Jun 14, 2026
01:00 AM
Colorado Springs vs Sacramento Republic
USL Championship
Weidner Field
Jun 14, 2026
01:00 AM
El Paso Locomotive vs Phoenix Rising
USL Championship
Southwest University Park
Jun 14, 2026
01:30 AM
New Mexico United vs Orange County SC
USL Championship
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
Jun 14, 2026
02:00 AM
Oakland Roots vs Miami FC
USL Championship
Laney College Football Stadium
Jun 17, 2026
07:00 PM
Oakland Roots vs Birmingham Legion
USL Championship
Laney College Football Stadium
Jun 17, 2026
11:00 PM
Indy Eleven vs Brooklyn
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
Jun 18, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs Monterey Bay
USL Championship
ONEOK Field
Jun 20, 2026
11:00 PM
Brooklyn vs Tampa Bay Rowdies
USL Championship
No info
Jun 20, 2026
11:00 PM
Hartford Athletic vs Pittsburgh Riverhounds
USL Championship
Trinity Health Stadium
Jun 20, 2026
11:00 PM
Sporting JAX vs Charleston Battery
USL Championship
No info
Jun 21, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs Loudoun United
USL Championship
Protective Stadium
Jun 21, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs Colorado Springs
USL Championship
ONEOK Field
Jun 21, 2026
02:00 AM
Monterey Bay vs El Paso Locomotive
USL Championship
Cardinale Stadium
Jun 21, 2026
02:30 AM
Phoenix Rising vs Oakland Roots
USL Championship
Wild Horse Pass Stadium
Jun 21, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs Orange County SC
USL Championship
Cashman Field
Jun 21, 2026
03:00 AM
Sacramento Republic vs New Mexico United
USL Championship
Heart Health Park
Jun 24, 2026
11:00 PM
Charleston Battery vs Loudoun United
USL Championship
Patriots Point Soccer Complex
Jun 24, 2026
11:00 PM
Miami FC vs Orange County SC
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Jun 25, 2026
12:00 AM
Colorado Springs vs San Antonio
USL Championship
Weidner Field
Jul 03, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs Detroit City
USL Championship
Protective Stadium
Jul 03, 2026
11:00 PM
Loudoun United vs Sporting JAX
USL Championship
Segra Field
Jul 04, 2026
08:00 PM
Indy Eleven vs Charleston Battery
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
Jul 04, 2026
10:00 PM
Tampa Bay Rowdies vs Lexington
USL Championship
Al Lang Stadium
Jul 04, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Brooklyn
USL Championship
Highmark Stadium
Jul 04, 2026
11:30 PM
Rhode Island vs Orange County SC
USL Championship
Centreville Bank Stadium
Jul 05, 2026
12:00 AM
Louisville City vs Hartford Athletic
USL Championship
Lynn Family Stadium
Jul 05, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs Sacramento Republic
USL Championship
ONEOK Field
Jul 05, 2026
01:00 AM
Colorado Springs vs Phoenix Rising
USL Championship
Weidner Field
Jul 05, 2026
01:00 AM
San Antonio vs Monterey Bay
USL Championship
Toyota Field
Jul 05, 2026
01:30 AM
New Mexico United vs Oakland Roots
USL Championship
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
Jul 05, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs El Paso Locomotive
USL Championship
Cashman Field
Jul 05, 2026
11:00 PM
Miami FC vs Birmingham Legion
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Jul 08, 2026
11:00 PM
Hartford Athletic vs Orange County SC
USL Championship
Trinity Health Stadium
Jul 09, 2026
02:30 AM
Sacramento Republic vs Rhode Island
USL Championship
Heart Health Park
Jul 15, 2026
11:00 PM
Lexington vs New Mexico United
USL Championship
Toyota Stadium
Jul 15, 2026
11:00 PM
Miami FC vs Indy Eleven
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Jul 15, 2026
11:30 PM
Sporting JAX vs Pittsburgh Riverhounds
USL Championship
Hodges Stadium
Jul 18, 2026
04:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Louisville City
USL Championship
Highmark Stadium
Jul 18, 2026
11:00 PM
Detroit City vs Indy Eleven
USL Championship
Keyworth Stadium
Jul 18, 2026
11:00 PM
Loudoun United vs Tampa Bay Rowdies
USL Championship
Segra Field
Jul 18, 2026
11:00 PM
Sporting JAX vs Brooklyn
USL Championship
Hodges Stadium
Jul 18, 2026
11:30 PM
Charleston Battery vs Sacramento Republic
USL Championship
Patriots Point Soccer Complex
Jul 18, 2026
11:30 PM
Rhode Island vs Hartford Athletic
USL Championship
Centreville Bank Stadium
Jul 19, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs El Paso Locomotive
USL Championship
ONEOK Field
Jul 19, 2026
01:00 AM
San Antonio vs Las Vegas Lights
USL Championship
Toyota Field
Jul 19, 2026
02:30 AM
Phoenix Rising vs Monterey Bay
USL Championship
Wild Horse Pass Stadium
Jul 22, 2026
11:00 PM
Lexington vs Oakland Roots
USL Championship
Toyota Stadium
Jul 23, 2026
01:00 AM
Colorado Springs vs Miami FC
USL Championship
Weidner Field
Jul 25, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs New Mexico United
USL Championship
Protective Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Brooklyn vs San Antonio
USL Championship
Maimonides Park
Jul 25, 2026
11:00 PM
Detroit City vs Las Vegas Lights
USL Championship
Keyworth Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Indy Eleven vs Loudoun United
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Miami FC vs Tampa Bay Rowdies
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Rhode Island
USL Championship
Highmark Stadium
Jul 26, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs Lexington
USL Championship
ONEOK Field
Jul 26, 2026
01:00 AM
Colorado Springs vs Charleston Battery
USL Championship
Weidner Field
Jul 26, 2026
01:00 AM
El Paso Locomotive vs Sporting JAX
USL Championship
Southwest University Park
Jul 26, 2026
02:00 AM
Monterey Bay vs Orange County SC
USL Championship
Cardinale Stadium
Jul 26, 2026
02:00 AM
Oakland Roots vs Sacramento Republic
USL Championship
Laney College Football Stadium
Jul 26, 2026
02:30 AM
Phoenix Rising vs Hartford Athletic
USL Championship
Wild Horse Pass Stadium
Jul 29, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs FC Tulsa
USL Championship
Highmark Stadium
Jul 29, 2026
11:30 PM
Louisville City vs Birmingham Legion
USL Championship
Lynn Family Stadium
Aug 01, 2026
01:00 AM
San Antonio vs Indy Eleven
USL Championship
Toyota Field
Aug 01, 2026
11:00 PM
Lexington vs Monterey Bay
USL Championship
Toyota Stadium
Aug 01, 2026
11:00 PM
Loudoun United vs Hartford Athletic
USL Championship
Segra Field
Aug 01, 2026
11:00 PM
Miami FC vs Detroit City
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Aug 01, 2026
11:30 PM
Charleston Battery vs Brooklyn
USL Championship
Patriots Point Soccer Complex
Aug 01, 2026
11:30 PM
Tampa Bay Rowdies vs Louisville City
USL Championship
Al Lang Stadium
Aug 02, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs Rhode Island
USL Championship
Protective Stadium
Aug 02, 2026
01:30 AM
New Mexico United vs Colorado Springs
USL Championship
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
Aug 02, 2026
02:00 AM
Oakland Roots vs Pittsburgh Riverhounds
USL Championship
Laney College Football Stadium
Aug 02, 2026
02:00 AM
Orange County SC vs El Paso Locomotive
USL Championship
Championship Soccer Stadium
Aug 02, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs Phoenix Rising
USL Championship
Cashman Field
Aug 02, 2026
03:00 AM
Sacramento Republic vs Sporting JAX
USL Championship
Heart Health Park
Aug 06, 2026
01:00 AM
El Paso Locomotive vs Monterey Bay
USL Championship
Southwest University Park
Aug 06, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs Oakland Roots
USL Championship
Cashman Field
Aug 08, 2026
11:00 PM
Brooklyn vs Birmingham Legion
USL Championship
Maimonides Park
Aug 08, 2026
11:00 PM
Lexington vs Phoenix Rising
USL Championship
Toyota Stadium
Aug 08, 2026
11:00 PM
Loudoun United vs Charleston Battery
USL Championship
Segra Field
Aug 08, 2026
11:00 PM
Miami FC vs Las Vegas Lights
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Aug 08, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Sacramento Republic
USL Championship
Highmark Stadium
Aug 08, 2026
11:30 PM
Rhode Island vs Colorado Springs
USL Championship
Centreville Bank Stadium
Aug 09, 2026
12:00 AM
Louisville City vs San Antonio
USL Championship
Lynn Family Stadium
Aug 09, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs Detroit City
USL Championship
ONEOK Field
Aug 09, 2026
01:00 AM
El Paso Locomotive vs Oakland Roots
USL Championship
Southwest University Park
Aug 09, 2026
02:00 AM
Monterey Bay vs New Mexico United
USL Championship
Cardinale Stadium
Aug 09, 2026
02:00 AM
Orange County SC vs Tampa Bay Rowdies
USL Championship
Championship Soccer Stadium
Aug 09, 2026
09:00 PM
Indy Eleven vs Hartford Athletic
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
Detroit City vs Loudoun United
USL Championship
Keyworth Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
Hartford Athletic vs Miami FC
USL Championship
Trinity Health Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Charleston Battery
USL Championship
Highmark Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
Sporting JAX vs Indy Eleven
USL Championship
Hodges Stadium
Aug 15, 2026
11:30 PM
Tampa Bay Rowdies vs Rhode Island
USL Championship
Al Lang Stadium
Aug 16, 2026
01:00 AM
Colorado Springs vs Birmingham Legion
USL Championship
Weidner Field
Aug 16, 2026
01:00 AM
San Antonio vs El Paso Locomotive
USL Championship
Toyota Field
Aug 16, 2026
01:30 AM
New Mexico United vs FC Tulsa
USL Championship
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
Aug 16, 2026
02:00 AM
Oakland Roots vs Monterey Bay
USL Championship
Laney College Football Stadium
Aug 16, 2026
02:00 AM
Orange County SC vs Louisville City
USL Championship
Championship Soccer Stadium
Aug 16, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs Brooklyn
USL Championship
Cashman Field
Aug 16, 2026
03:00 AM
Sacramento Republic vs Lexington
USL Championship
Heart Health Park
Aug 20, 2026
02:00 AM
Phoenix Rising vs Colorado Springs
USL Championship
Wild Horse Pass Stadium
Aug 22, 2026
11:00 PM
Brooklyn vs Pittsburgh Riverhounds
USL Championship
Maimonides Park
Aug 22, 2026
11:00 PM
Detroit City vs Tampa Bay Rowdies
USL Championship
Keyworth Stadium
Aug 22, 2026
11:00 PM
Indy Eleven vs Louisville City
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
Aug 22, 2026
11:00 PM
Lexington vs Las Vegas Lights
USL Championship
Toyota Stadium
Aug 22, 2026
11:00 PM
Loudoun United vs New Mexico United
USL Championship
Segra Field
Aug 22, 2026
11:30 PM
Charleston Battery vs Miami FC
USL Championship
Patriots Point Soccer Complex
Aug 22, 2026
11:30 PM
Rhode Island vs Monterey Bay
USL Championship
Centreville Bank Stadium
USL Championship Team List
Tampa Bay Rowdies
San Antonio
Louisville City
Orange County SC
Miami FC
Oakland Roots
Detroit City
Charleston Battery
New Mexico United
Pittsburgh Riverhounds
FC Tulsa
Hartford Athletic
Indy Eleven
Sacramento Republic
El Paso Locomotive
Las Vegas Lights
Phoenix Rising
Birmingham Legion
Colorado Springs
Lexington
Rhode Island
Loudoun United
Monterey Bay
Brooklyn
Sporting JAX