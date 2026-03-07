USL Championship Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Mar 07, 2026

07:30 PM

Centreville Bank Stadium

May 30, 2026

10:00 PM

Patriots Point Soccer Complex

May 30, 2026

11:00 PM

Trinity Health Stadium

May 30, 2026

11:00 PM

Michael A. Carroll Stadium

May 30, 2026

11:00 PM

Lynn Family Stadium

May 30, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

May 31, 2026

12:00 AM

Laney College Football Stadium

May 31, 2026

01:00 AM

Southwest University Park

May 31, 2026

02:00 AM

Cardinale Stadium

May 31, 2026

02:30 AM

Cashman Field

May 31, 2026

02:30 AM

Wild Horse Pass Stadium

May 31, 2026

06:00 PM

Sporting JAX vs Brooklyn

USL Championship

No info

Jun 04, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Jun 10, 2026

11:00 PM

Al Lang Stadium

Jun 10, 2026

11:30 PM

Keyworth Stadium

Jun 11, 2026

02:00 AM

Cardinale Stadium

Jun 11, 2026

02:30 AM

Wild Horse Pass Stadium

Jun 13, 2026

10:00 PM

Segra Field

Jun 13, 2026

11:00 PM

Lexington vs San Antonio

USL Championship

Toyota Stadium

Jun 13, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

Jun 13, 2026

11:00 PM

No info

Jun 13, 2026

11:30 PM

Patriots Point Soccer Complex

Jun 13, 2026

11:30 PM

Al Lang Stadium

Jun 14, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Jun 14, 2026

12:00 AM

Lynn Family Stadium

Jun 14, 2026

01:00 AM

Weidner Field

Jun 14, 2026

01:00 AM

Southwest University Park

Jun 14, 2026

01:30 AM

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

Jun 14, 2026

02:00 AM

Laney College Football Stadium

Jun 17, 2026

07:00 PM

Laney College Football Stadium

Jun 17, 2026

11:00 PM

Indy Eleven vs Brooklyn

USL Championship

Michael A. Carroll Stadium

Jun 18, 2026

12:30 AM

FC Tulsa vs Monterey Bay

USL Championship

ONEOK Field

Jun 20, 2026

11:00 PM

No info

Jun 20, 2026

11:00 PM

Trinity Health Stadium

Jun 20, 2026

11:00 PM

No info

Jun 21, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Jun 21, 2026

12:30 AM

ONEOK Field

Jun 21, 2026

02:00 AM

Cardinale Stadium

Jun 21, 2026

02:30 AM

Wild Horse Pass Stadium

Jun 21, 2026

02:30 AM

Cashman Field

Jun 21, 2026

03:00 AM

Heart Health Park

Jun 24, 2026

11:00 PM

Patriots Point Soccer Complex

Jun 24, 2026

11:00 PM

Riccardo Silva Stadium

Jun 25, 2026

12:00 AM

Weidner Field

Jul 03, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Jul 03, 2026

11:00 PM

Segra Field

Jul 04, 2026

08:00 PM

Michael A. Carroll Stadium

Jul 04, 2026

10:00 PM

Al Lang Stadium

Jul 04, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

Jul 04, 2026

11:30 PM

Centreville Bank Stadium

Jul 05, 2026

12:00 AM

Lynn Family Stadium

Jul 05, 2026

12:30 AM

ONEOK Field

Jul 05, 2026

01:00 AM

Weidner Field

Jul 05, 2026

01:00 AM

Toyota Field

Jul 05, 2026

01:30 AM

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

Jul 05, 2026

02:30 AM

Cashman Field

Jul 05, 2026

11:00 PM

Riccardo Silva Stadium

Jul 08, 2026

11:00 PM

Trinity Health Stadium

Jul 09, 2026

02:30 AM

Heart Health Park

Jul 15, 2026

11:00 PM

Toyota Stadium

Jul 15, 2026

11:00 PM

Miami FC vs Indy Eleven

USL Championship

Riccardo Silva Stadium

Jul 15, 2026

11:30 PM

Hodges Stadium

Jul 18, 2026

04:00 PM

Highmark Stadium

Jul 18, 2026

11:00 PM

Keyworth Stadium

Jul 18, 2026

11:00 PM

Segra Field

Jul 18, 2026

11:00 PM

Sporting JAX vs Brooklyn

USL Championship

Hodges Stadium

Jul 18, 2026

11:30 PM

Patriots Point Soccer Complex

Jul 18, 2026

11:30 PM

Centreville Bank Stadium

Jul 19, 2026

12:30 AM

ONEOK Field

Jul 19, 2026

01:00 AM

Toyota Field

Jul 19, 2026

02:30 AM

Wild Horse Pass Stadium

Jul 22, 2026

11:00 PM

Toyota Stadium

Jul 23, 2026

01:00 AM

Weidner Field

Jul 25, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

Brooklyn vs San Antonio

USL Championship

Maimonides Park

Jul 25, 2026

11:00 PM

Keyworth Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

Michael A. Carroll Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

Riccardo Silva Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

Jul 26, 2026

12:30 AM

FC Tulsa vs Lexington

USL Championship

ONEOK Field

Jul 26, 2026

01:00 AM

Weidner Field

Jul 26, 2026

01:00 AM

Southwest University Park

Jul 26, 2026

02:00 AM

Cardinale Stadium

Jul 26, 2026

02:00 AM

Laney College Football Stadium

Jul 26, 2026

02:30 AM

Wild Horse Pass Stadium

Jul 29, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

Jul 29, 2026

11:30 PM

Lynn Family Stadium

Aug 01, 2026

01:00 AM

Toyota Field

Aug 01, 2026

11:00 PM

Toyota Stadium

Aug 01, 2026

11:00 PM

Segra Field

Aug 01, 2026

11:00 PM

Miami FC vs Detroit City

USL Championship

Riccardo Silva Stadium

Aug 01, 2026

11:30 PM

Patriots Point Soccer Complex

Aug 01, 2026

11:30 PM

Al Lang Stadium

Aug 02, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Aug 02, 2026

01:30 AM

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

Aug 02, 2026

02:00 AM

Laney College Football Stadium

Aug 02, 2026

02:00 AM

Championship Soccer Stadium

Aug 02, 2026

02:30 AM

Cashman Field

Aug 02, 2026

03:00 AM

Heart Health Park

Aug 06, 2026

01:00 AM

Southwest University Park

Aug 06, 2026

02:30 AM

Cashman Field

Aug 08, 2026

11:00 PM

Maimonides Park

Aug 08, 2026

11:00 PM

Toyota Stadium

Aug 08, 2026

11:00 PM

Segra Field

Aug 08, 2026

11:00 PM

Riccardo Silva Stadium

Aug 08, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

Aug 08, 2026

11:30 PM

Centreville Bank Stadium

Aug 09, 2026

12:00 AM

Lynn Family Stadium

Aug 09, 2026

12:30 AM

FC Tulsa vs Detroit City

USL Championship

ONEOK Field

Aug 09, 2026

01:00 AM

Southwest University Park

Aug 09, 2026

02:00 AM

Cardinale Stadium

Aug 09, 2026

02:00 AM

Championship Soccer Stadium

Aug 09, 2026

09:00 PM

Michael A. Carroll Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

Keyworth Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

Trinity Health Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

Highmark Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

Hodges Stadium

Aug 15, 2026

11:30 PM

Al Lang Stadium

Aug 16, 2026

01:00 AM

Weidner Field

Aug 16, 2026

01:00 AM

Toyota Field

Aug 16, 2026

01:30 AM

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

Aug 16, 2026

02:00 AM

Laney College Football Stadium

Aug 16, 2026

02:00 AM

Championship Soccer Stadium

Aug 16, 2026

02:30 AM

Cashman Field

Aug 16, 2026

03:00 AM

Heart Health Park

Aug 20, 2026

02:00 AM

Wild Horse Pass Stadium

Aug 22, 2026

11:00 PM

Maimonides Park

Aug 22, 2026

11:00 PM

Keyworth Stadium

Aug 22, 2026

11:00 PM

Michael A. Carroll Stadium

Aug 22, 2026

11:00 PM

Toyota Stadium

Aug 22, 2026

11:00 PM

Segra Field

Aug 22, 2026

11:30 PM

Patriots Point Soccer Complex

Aug 22, 2026

11:30 PM

Centreville Bank Stadium

USL Championship Team List

image

Tampa Bay Rowdies

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San Antonio

image

Louisville City

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Orange County SC

image

Miami FC

image

Oakland Roots

image

Detroit City

image

Charleston Battery

image

New Mexico United

image

Pittsburgh Riverhounds

image

FC Tulsa

image

Hartford Athletic

image

Indy Eleven

image

Sacramento Republic

image

El Paso Locomotive

image

Las Vegas Lights

image

Phoenix Rising

image

Birmingham Legion

image

Colorado Springs

image

Lexington

image

Rhode Island

image

Loudoun United

image

Monterey Bay

image

Brooklyn

image

Sporting JAX