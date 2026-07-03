Loudoun United vs Sporting JAX
USL Championship
Segra Field
Loudoun United
0
Sporting JAX
0
NS
USL Championship
Segra Field
Loudoun United
0
Sporting JAX
0
NS
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
IND
0
CHA
0
NS
USL Championship
Al Lang Stadium
Tampa Bay Rowdies
0
Lexington
0
NS
USL Championship
Highmark Stadium
PIT
0
Brooklyn
0
NS
USL Championship
Centreville Bank Stadium
Rhode Island
0
Orange County SC
0
NS
USL Championship
Lynn Family Stadium
Louisville City
0
Hartford Athletic
0
NS
USL Championship
ONEOK Field
FC Tulsa
0
Sacramento Republic
0
NS
USL Championship
Weidner Field
Colorado Springs
0
ARI
0
NS
USL Championship
Toyota Field
San Antonio
0
Monterey Bay
0
NS
USL Championship
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
New Mexico United
0
Oakland Roots
0
NS
USL Championship
Cashman Field
Las Vegas Lights
0
El Paso Locomotive
0
NS
Tampa Bay Rowdies
San Antonio
Louisville City
Orange County SC
Miami FC
Oakland Roots
Detroit City
Charleston Battery
New Mexico United
Pittsburgh Riverhounds
FC Tulsa
Hartford Athletic
Indy Eleven
Sacramento Republic
El Paso Locomotive
Las Vegas Lights
Phoenix Rising
Birmingham Legion
Colorado Springs
Lexington
Rhode Island
Loudoun United
Monterey Bay
Brooklyn
Sporting JAX