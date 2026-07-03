Live Football (Soccer) Score of USL Championship 2026

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Full Schedule

Today Matches

UpcomingLoudoun United vs Sporting JAX

Loudoun United vs Sporting JAX

USL Championship

Segra Field

Loudoun United

Loudoun United

0

Sporting JAX

Sporting JAX

0

NS

Tomorrow Matches

Upcoming

UpcomingIndy Eleven vs Charleston Battery

Indy Eleven vs Charleston Battery

USL Championship

Michael A. Carroll Stadium

IND

IND

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingTampa Bay Rowdies vs Lexington

Tampa Bay Rowdies vs Lexington

USL Championship

Al Lang Stadium

Tampa Bay Rowdies

Tampa Bay Rowdies

0

Lexington

Lexington

0

NS

UpcomingPittsburgh Riverhounds vs Brooklyn

Pittsburgh Riverhounds vs Brooklyn

USL Championship

Highmark Stadium

PIT

PIT

0

Brooklyn

Brooklyn

0

NS

UpcomingRhode Island vs Orange County SC

Rhode Island vs Orange County SC

USL Championship

Centreville Bank Stadium

Rhode Island

Rhode Island

0

Orange County SC

Orange County SC

0

NS

UpcomingLouisville City vs Hartford Athletic

Louisville City vs Hartford Athletic

USL Championship

Lynn Family Stadium

Louisville City

Louisville City

0

Hartford Athletic

Hartford Athletic

0

NS

UpcomingFC Tulsa vs Sacramento Republic

FC Tulsa vs Sacramento Republic

USL Championship

ONEOK Field

FC Tulsa

FC Tulsa

0

Sacramento Republic

Sacramento Republic

0

NS

UpcomingColorado Springs vs Phoenix Rising

Colorado Springs vs Phoenix Rising

USL Championship

Weidner Field

Colorado Springs

Colorado Springs

0

ARI

ARI

0

NS

UpcomingSan Antonio vs Monterey Bay

San Antonio vs Monterey Bay

USL Championship

Toyota Field

San Antonio

San Antonio

0

Monterey Bay

Monterey Bay

0

NS

UpcomingNew Mexico United vs Oakland Roots

New Mexico United vs Oakland Roots

USL Championship

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

New Mexico United

New Mexico United

0

Oakland Roots

Oakland Roots

0

NS

UpcomingLas Vegas Lights vs El Paso Locomotive

Las Vegas Lights vs El Paso Locomotive

USL Championship

Cashman Field

Las Vegas Lights

Las Vegas Lights

0

El Paso Locomotive

El Paso Locomotive

0

NS

TomorrowYesterday

USL Championship Team List

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Tampa Bay Rowdies

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San Antonio

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Louisville City

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Orange County SC

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Miami FC

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Oakland Roots

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Detroit City

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Charleston Battery

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New Mexico United

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Pittsburgh Riverhounds

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FC Tulsa

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Hartford Athletic

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Indy Eleven

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Sacramento Republic

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El Paso Locomotive

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Las Vegas Lights

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Phoenix Rising

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Birmingham Legion

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Colorado Springs

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Lexington

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Rhode Island

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Loudoun United

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Monterey Bay

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Brooklyn

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Sporting JAX