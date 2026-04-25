USL League One Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 25, 2026
10:00 PM
Tormenta vs Naples
USL League One Cup
No info
May 16, 2026
10:00 PM
Sarasota Paradise vs Tormenta
USL League One Cup
No info
Jun 06, 2026
10:00 PM
Miami FC vs Tormenta
USL League One Cup
No info
Jun 06, 2026
10:00 PM
Loudoun United vs Richmond Kickers
USL League One Cup
No info
Jun 06, 2026
11:00 PM
Indy Eleven vs Forward Madison
USL League One Cup
No info
Jun 06, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Hartford Athletic
USL League One Cup
No info
Jun 06, 2026
11:00 PM
Charleston Battery vs Pittsburgh Riverhounds
USL League One Cup
Patriots Point Soccer Complex
Jun 06, 2026
11:00 PM
Detroit City vs Lexington
USL League One Cup
Keyworth Stadium
Jun 06, 2026
11:00 PM
Sporting JAX vs Tampa Bay Rowdies
USL League One Cup
Hodges Stadium
Jun 06, 2026
11:30 PM
Rhode Island vs Westchester SC
USL League One Cup
No info
Jun 06, 2026
11:30 PM
Naples vs Sarasota Paradise
USL League One Cup
No info
Jun 07, 2026
12:00 AM
Union Omaha vs Fort Wayne
USL League One Cup
No info
Jun 07, 2026
12:30 AM
FC Tulsa vs San Antonio
USL League One Cup
ONEOK Field
Jun 07, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs Boise
USL League One Cup
No info
Jun 07, 2026
01:00 AM
Colorado Springs vs El Paso Locomotive
USL League One Cup
No info
Jun 07, 2026
01:30 AM
New Mexico United vs Phoenix Rising
USL League One Cup
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
Jun 07, 2026
02:30 AM
Las Vegas Lights vs Oakland Roots
USL League One Cup
Cashman Field
Jun 07, 2026
03:00 AM
Alta vs Orange County SC
USL League One Cup
No info
Jun 07, 2026
03:00 AM
Sacramento Republic vs Monterey Bay
USL League One Cup
Heart Health Park
Jun 07, 2026
07:00 PM
Brooklyn vs Portland Hearts of Pine
USL League One Cup
No info
Jun 10, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs Corpus Christi
USL League One Cup
No info
Jun 10, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs Loudoun United
USL League One Cup
No info
Jun 10, 2026
11:00 PM
One Knoxville vs Chattanooga Red Wolves
USL League One Cup
No info
Jun 20, 2026
08:00 PM
Detroit City vs Louisville City
USL League One Cup
Keyworth Stadium
Jun 20, 2026
11:00 PM
Lexington vs Indy Eleven
USL League One Cup
Toyota Stadium
Jun 24, 2026
11:30 PM
Charlotte Independence vs Greenville Triumph
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
07:00 PM
Oakland Roots vs Spokane Velocity
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
09:00 PM
Pittsburgh Riverhounds vs Loudoun United
USL League One Cup
Highmark Stadium
Jul 11, 2026
10:00 PM
Tormenta vs Sporting JAX
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:00 PM
Hartford Athletic vs Westchester SC
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs Richmond Kickers
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:00 PM
Portland Hearts of Pine vs NY Cosmos
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:30 PM
Charleston Battery vs Charlotte Independence
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:30 PM
Tampa Bay Rowdies vs Naples
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:30 PM
Sarasota Paradise vs Miami FC
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Detroit City
USL League One Cup
No info
Jul 11, 2026
11:30 PM
Rhode Island vs Brooklyn
USL League One Cup
Centreville Bank Stadium
Jul 12, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Union Omaha
USL League One Cup
No info
Jul 12, 2026
12:00 AM
Birmingham Legion vs FC Tulsa
USL League One Cup
Protective Stadium
Jul 12, 2026
12:00 AM
Louisville City vs Lexington
USL League One Cup
Lynn Family Stadium
Jul 12, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs One Knoxville
USL League One Cup
No info
Jul 12, 2026
01:00 AM
San Antonio vs Chattanooga Red Wolves
USL League One Cup
No info
Jul 12, 2026
01:00 AM
El Paso Locomotive vs New Mexico United
USL League One Cup
Southwest University Park
Jul 12, 2026
01:30 AM
Boise vs Sacramento Republic
USL League One Cup
No info
Jul 12, 2026
02:00 AM
Monterey Bay vs Las Vegas Lights
USL League One Cup
Cardinale Stadium
Jul 12, 2026
02:00 AM
Orange County SC vs Colorado Springs
USL League One Cup
Championship Soccer Stadium
Jul 12, 2026
03:00 AM
Alta vs Phoenix Rising
USL League One Cup
No info
USL League One Cup Team List
Boise
Charleston Battery
Charlotte Independence
Colorado Springs
El Paso Locomotive
Louisville City
Miami FC
Sacramento Republic
San Antonio
Tampa Bay Rowdies
Hartford Athletic
Portland Hearts of Pine
Sporting JAX
Birmingham Legion
Brooklyn
Corpus Christi
Detroit City
FC Tulsa
Indy Eleven
Lexington
Monterey Bay
New Mexico United
NY Cosmos
One Knoxville
Phoenix Rising
Pittsburgh Riverhounds
Spokane Velocity
Union Omaha
Naples
Rhode Island
Westchester SC
Alta
Chattanooga Red Wolves
Fort Wayne
Forward Madison
Greenville Triumph
Las Vegas Lights
Loudoun United
Oakland Roots
Orange County SC
Richmond Kickers
Sarasota Paradise