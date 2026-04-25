USL League One Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 25, 2026

10:00 PM

Tormenta vs Naples

USL League One Cup

No info

May 16, 2026

10:00 PM

No info

Jun 06, 2026

10:00 PM

Miami FC vs Tormenta

USL League One Cup

No info

Jun 06, 2026

10:00 PM

No info

Jun 06, 2026

11:00 PM

No info

Jun 06, 2026

11:00 PM

No info

Jun 06, 2026

11:00 PM

Patriots Point Soccer Complex

Jun 06, 2026

11:00 PM

Detroit City vs Lexington

USL League One Cup

Keyworth Stadium

Jun 06, 2026

11:00 PM

Hodges Stadium

Jun 06, 2026

11:30 PM

No info

Jun 06, 2026

11:30 PM

Naples vs Sarasota Paradise

USL League One Cup

No info

Jun 07, 2026

12:00 AM

Union Omaha vs Fort Wayne

USL League One Cup

No info

Jun 07, 2026

12:30 AM

FC Tulsa vs San Antonio

USL League One Cup

ONEOK Field

Jun 07, 2026

01:00 AM

Spokane Velocity vs Boise

USL League One Cup

No info

Jun 07, 2026

01:00 AM

No info

Jun 07, 2026

01:30 AM

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

Jun 07, 2026

02:30 AM

Cashman Field

Jun 07, 2026

03:00 AM

Alta vs Orange County SC

USL League One Cup

No info

Jun 07, 2026

03:00 AM

Heart Health Park

Jun 07, 2026

07:00 PM

No info

Jun 10, 2026

12:00 AM

No info

Jun 10, 2026

11:00 PM

No info

Jun 10, 2026

11:00 PM

No info

Jun 20, 2026

08:00 PM

Keyworth Stadium

Jun 20, 2026

11:00 PM

Lexington vs Indy Eleven

USL League One Cup

Toyota Stadium

Jun 24, 2026

11:30 PM

No info

Jul 11, 2026

07:00 PM

No info

Jul 11, 2026

09:00 PM

Highmark Stadium

Jul 11, 2026

10:00 PM

Tormenta vs Sporting JAX

USL League One Cup

No info

Jul 11, 2026

11:00 PM

No info

Jul 11, 2026

11:00 PM

No info

Jul 11, 2026

11:00 PM

No info

Jul 11, 2026

11:30 PM

No info

Jul 11, 2026

11:30 PM

Tampa Bay Rowdies vs Naples

USL League One Cup

No info

Jul 11, 2026

11:30 PM

No info

Jul 11, 2026

11:30 PM

Fort Wayne vs Detroit City

USL League One Cup

No info

Jul 11, 2026

11:30 PM

Rhode Island vs Brooklyn

USL League One Cup

Centreville Bank Stadium

Jul 12, 2026

12:00 AM

No info

Jul 12, 2026

12:00 AM

Protective Stadium

Jul 12, 2026

12:00 AM

Lynn Family Stadium

Jul 12, 2026

12:30 AM

No info

Jul 12, 2026

01:00 AM

No info

Jul 12, 2026

01:00 AM

Southwest University Park

Jul 12, 2026

01:30 AM

No info

Jul 12, 2026

02:00 AM

Cardinale Stadium

Jul 12, 2026

02:00 AM

Championship Soccer Stadium

Jul 12, 2026

03:00 AM

Alta vs Phoenix Rising

USL League One Cup

No info

USL League One Cup Team List

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Boise

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Charleston Battery

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Charlotte Independence

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Colorado Springs

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El Paso Locomotive

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Louisville City

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Miami FC

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Sacramento Republic

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San Antonio

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Tampa Bay Rowdies

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Hartford Athletic

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Portland Hearts of Pine

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Sporting JAX

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Birmingham Legion

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Brooklyn

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Corpus Christi

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Detroit City

image

FC Tulsa

image

Indy Eleven

image

Lexington

image

Monterey Bay

image

New Mexico United

image

NY Cosmos

image

One Knoxville

image

Phoenix Rising

image

Pittsburgh Riverhounds

image

Spokane Velocity

image

Union Omaha

image

Naples

image

Rhode Island

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Westchester SC

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Alta

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Chattanooga Red Wolves

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Fort Wayne

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Forward Madison

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Greenville Triumph

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Las Vegas Lights

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Loudoun United

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Oakland Roots

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Orange County SC

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Richmond Kickers

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Sarasota Paradise