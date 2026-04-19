USL League One Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 19, 2026

08:00 PM

Paladin Stadium

May 30, 2026

10:30 PM

Fitzpatrick Stadium

May 30, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

May 30, 2026

11:00 PM

City Stadium

May 30, 2026

11:30 PM

Fort Wayne vs Alta

USL League One

No info

May 30, 2026

11:30 PM

No info

May 31, 2026

12:00 AM

Union Omaha vs Naples

USL League One

Werner Park

Jun 03, 2026

11:30 PM

Paladin Stadium

Jun 03, 2026

11:30 PM

Paradise Coast Sports Complex

Jun 04, 2026

12:30 AM

No info

Jun 10, 2026

11:00 PM

The Stadium at Memorial Field

Jun 10, 2026

11:30 PM

American Legion Memorial Stadium

Jun 11, 2026

01:30 AM

No info

Jun 11, 2026

03:00 AM

No info

Jun 13, 2026

10:30 PM

Fitzpatrick Stadium

Jun 13, 2026

11:00 PM

American Legion Memorial Stadium

Jun 13, 2026

11:00 PM

Regal Stadium

Jun 13, 2026

11:30 PM

No info

Jun 13, 2026

11:30 PM

No info

Jun 14, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Jun 14, 2026

12:30 AM

No info

Jun 14, 2026

03:00 AM

No info

Jun 14, 2026

11:00 PM

The Stadium at Memorial Field

Jun 18, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Jun 19, 2026

11:00 PM

The Stadium at Memorial Field

Jun 20, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Jun 20, 2026

11:00 PM

Paladin Stadium

Jun 20, 2026

11:00 PM

City Stadium

Jun 20, 2026

11:30 PM

Tormenta Stadium

Jun 21, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Jun 21, 2026

12:30 AM

No info

Jun 21, 2026

01:00 AM

One Spokane Stadium

Jun 21, 2026

01:30 AM

Boise vs Union Omaha

USL League One

No info

Jun 24, 2026

11:00 PM

NY Cosmos vs Tormenta

USL League One

No info

Jun 24, 2026

11:00 PM

Fitzpatrick Stadium

Jun 25, 2026

12:30 AM

No info

Jun 25, 2026

01:00 AM

One Spokane Stadium

Jul 01, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Jul 01, 2026

11:30 PM

American Legion Memorial Stadium

Jul 02, 2026

12:00 AM

Union Omaha vs Alta

USL League One

Werner Park

Jul 02, 2026

01:00 AM

One Spokane Stadium

Jul 03, 2026

01:30 AM

No info

Jul 03, 2026

11:30 PM

Paradise Coast Sports Complex

Jul 03, 2026

11:30 PM

City Stadium

Jul 04, 2026

11:00 PM

Hinchliffe Stadium

Jul 04, 2026

11:30 PM

No info

Jul 04, 2026

11:30 PM

No info

Jul 04, 2026

11:30 PM

Breese Stevens Field

Jul 05, 2026

11:00 PM

The Stadium at Memorial Field

Jul 06, 2026

03:00 AM

No info

Jul 08, 2026

11:00 PM

Paladin Stadium

Jul 08, 2026

11:00 PM

NY Cosmos vs Naples

USL League One

Hinchliffe Stadium

Jul 08, 2026

11:30 PM

Tormenta Stadium

Jul 15, 2026

10:30 PM

Regal Stadium

Jul 15, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Jul 16, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Jul 18, 2026

01:30 AM

No info

Jul 18, 2026

11:00 PM

American Legion Memorial Stadium

Jul 18, 2026

11:00 PM

Hinchliffe Stadium

Jul 18, 2026

11:00 PM

City Stadium

Jul 18, 2026

11:30 PM

Naples vs Tormenta

USL League One

Paradise Coast Sports Complex

Jul 18, 2026

11:30 PM

No info

Jul 18, 2026

11:30 PM

One Knoxville vs Alta

USL League One

Regal Stadium

Jul 19, 2026

12:00 AM

Werner Park

Jul 22, 2026

11:00 PM

Fitzpatrick Stadium

Jul 22, 2026

11:00 PM

The Stadium at Memorial Field

Jul 23, 2026

01:00 AM

One Spokane Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

American Legion Memorial Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

Breese Stevens Field

Jul 25, 2026

11:00 PM

NY Cosmos vs Boise

USL League One

Hinchliffe Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

Werner Park

Jul 26, 2026

12:30 AM

No info

Jul 26, 2026

01:00 AM

One Spokane Stadium

Jul 26, 2026

03:00 AM

No info

Jul 29, 2026

11:00 PM

Paladin Stadium

Jul 30, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Aug 01, 2026

11:00 PM

American Legion Memorial Stadium

Aug 01, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Aug 01, 2026

11:00 PM

Paladin Stadium

Aug 01, 2026

11:00 PM

City Stadium

Aug 01, 2026

11:30 PM

No info

Aug 01, 2026

11:30 PM

No info

Aug 01, 2026

11:30 PM

Tormenta vs NY Cosmos

USL League One

Tormenta Stadium

Aug 02, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Aug 02, 2026

01:30 AM

No info

Aug 05, 2026

11:00 PM

City Stadium

Aug 05, 2026

11:30 PM

Naples vs Alta

USL League One

Paradise Coast Sports Complex

Aug 08, 2026

11:00 PM

American Legion Memorial Stadium

Aug 08, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Aug 08, 2026

11:00 PM

Hinchliffe Stadium

Aug 08, 2026

11:00 PM

Fitzpatrick Stadium

Aug 08, 2026

11:30 PM

Regal Stadium

Aug 08, 2026

11:30 PM

Tormenta Stadium

Aug 09, 2026

01:30 AM

No info

Aug 09, 2026

03:00 AM

Alta vs Fort Wayne

USL League One

No info

Aug 13, 2026

12:00 AM

Breese Stevens Field

Aug 15, 2026

11:00 PM

American Legion Memorial Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

Paladin Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

NY Cosmos vs Alta

USL League One

Hinchliffe Stadium

Aug 15, 2026

11:00 PM

The Stadium at Memorial Field

Aug 15, 2026

11:30 PM

No info

Aug 16, 2026

01:00 AM

One Spokane Stadium

Aug 16, 2026

01:30 AM

Boise vs Tormenta

USL League One

No info

Aug 16, 2026

09:00 PM

Werner Park

Aug 16, 2026

10:30 PM

Fitzpatrick Stadium

Aug 19, 2026

11:00 PM

Regal Stadium

Aug 19, 2026

11:30 PM

No info

Aug 20, 2026

12:30 AM

No info

Aug 22, 2026

11:00 PM

CHI Memorial Stadium

Aug 22, 2026

11:00 PM

City Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

Regal Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

Tormenta Stadium

USL League One Team List

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Union Omaha

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One Knoxville

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Spokane Velocity

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Forward Madison

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Naples

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Boise

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Charlotte Independence

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Alta

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Fort Wayne

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Chattanooga Red Wolves

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Richmond Kickers

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Sarasota Paradise

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Westchester SC

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Portland Hearts of Pine

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Greenville Triumph

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NY Cosmos

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Corpus Christi