USL League One Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 19, 2026
08:00 PM
Greenville Triumph vs Spokane Velocity
USL League One
Paladin Stadium
May 30, 2026
10:30 PM
Portland Hearts of Pine vs Spokane Velocity
USL League One
Fitzpatrick Stadium
May 30, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs Charlotte Independence
USL League One
CHI Memorial Stadium
May 30, 2026
11:00 PM
Richmond Kickers vs Boise
USL League One
City Stadium
May 30, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Alta
USL League One
No info
May 30, 2026
11:30 PM
Sarasota Paradise vs NY Cosmos
USL League One
No info
May 31, 2026
12:00 AM
Union Omaha vs Naples
USL League One
Werner Park
Jun 03, 2026
11:30 PM
Greenville Triumph vs Forward Madison
USL League One
Paladin Stadium
Jun 03, 2026
11:30 PM
Naples vs Charlotte Independence
USL League One
Paradise Coast Sports Complex
Jun 04, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs Portland Hearts of Pine
USL League One
No info
Jun 10, 2026
11:00 PM
Westchester SC vs Fort Wayne
USL League One
The Stadium at Memorial Field
Jun 10, 2026
11:30 PM
Charlotte Independence vs Union Omaha
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Jun 11, 2026
01:30 AM
Boise vs Richmond Kickers
USL League One
No info
Jun 11, 2026
03:00 AM
Alta vs Sarasota Paradise
USL League One
No info
Jun 13, 2026
10:30 PM
Portland Hearts of Pine vs Chattanooga Red Wolves
USL League One
Fitzpatrick Stadium
Jun 13, 2026
11:00 PM
Charlotte Independence vs Naples
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Jun 13, 2026
11:00 PM
One Knoxville vs NY Cosmos
USL League One
Regal Stadium
Jun 13, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Tormenta
USL League One
No info
Jun 13, 2026
11:30 PM
Sarasota Paradise vs Union Omaha
USL League One
No info
Jun 14, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Boise
USL League One
Breese Stevens Field
Jun 14, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs Richmond Kickers
USL League One
No info
Jun 14, 2026
03:00 AM
Alta vs Spokane Velocity
USL League One
No info
Jun 14, 2026
11:00 PM
Westchester SC vs Greenville Triumph
USL League One
The Stadium at Memorial Field
Jun 18, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Fort Wayne
USL League One
Breese Stevens Field
Jun 19, 2026
11:00 PM
Westchester SC vs Portland Hearts of Pine
USL League One
The Stadium at Memorial Field
Jun 20, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs Naples
USL League One
CHI Memorial Stadium
Jun 20, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs Alta
USL League One
Paladin Stadium
Jun 20, 2026
11:00 PM
Richmond Kickers vs Fort Wayne
USL League One
City Stadium
Jun 20, 2026
11:30 PM
Tormenta vs Charlotte Independence
USL League One
Tormenta Stadium
Jun 21, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs NY Cosmos
USL League One
Breese Stevens Field
Jun 21, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs Sarasota Paradise
USL League One
No info
Jun 21, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs One Knoxville
USL League One
One Spokane Stadium
Jun 21, 2026
01:30 AM
Boise vs Union Omaha
USL League One
No info
Jun 24, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Tormenta
USL League One
No info
Jun 24, 2026
11:00 PM
Portland Hearts of Pine vs Richmond Kickers
USL League One
Fitzpatrick Stadium
Jun 25, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs Alta
USL League One
No info
Jun 25, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs Westchester SC
USL League One
One Spokane Stadium
Jul 01, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs Westchester SC
USL League One
CHI Memorial Stadium
Jul 01, 2026
11:30 PM
Charlotte Independence vs Corpus Christi
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Jul 02, 2026
12:00 AM
Union Omaha vs Alta
USL League One
Werner Park
Jul 02, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs Forward Madison
USL League One
One Spokane Stadium
Jul 03, 2026
01:30 AM
Boise vs One Knoxville
USL League One
No info
Jul 03, 2026
11:30 PM
Naples vs Portland Hearts of Pine
USL League One
Paradise Coast Sports Complex
Jul 03, 2026
11:30 PM
Richmond Kickers vs Sarasota Paradise
USL League One
City Stadium
Jul 04, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Greenville Triumph
USL League One
Hinchliffe Stadium
Jul 04, 2026
11:30 PM
Corpus Christi vs Chattanooga Red Wolves
USL League One
No info
Jul 04, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Spokane Velocity
USL League One
No info
Jul 04, 2026
11:30 PM
Forward Madison vs Tormenta
USL League One
Breese Stevens Field
Jul 05, 2026
11:00 PM
Westchester SC vs Boise
USL League One
The Stadium at Memorial Field
Jul 06, 2026
03:00 AM
Alta vs Charlotte Independence
USL League One
No info
Jul 08, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs Sarasota Paradise
USL League One
Paladin Stadium
Jul 08, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Naples
USL League One
Hinchliffe Stadium
Jul 08, 2026
11:30 PM
Tormenta vs Portland Hearts of Pine
USL League One
Tormenta Stadium
Jul 15, 2026
10:30 PM
One Knoxville vs Fort Wayne
USL League One
Regal Stadium
Jul 15, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs Alta
USL League One
CHI Memorial Stadium
Jul 16, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Richmond Kickers
USL League One
Breese Stevens Field
Jul 18, 2026
01:30 AM
Boise vs Portland Hearts of Pine
USL League One
No info
Jul 18, 2026
11:00 PM
Charlotte Independence vs Chattanooga Red Wolves
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Jul 18, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Corpus Christi
USL League One
Hinchliffe Stadium
Jul 18, 2026
11:00 PM
Richmond Kickers vs Spokane Velocity
USL League One
City Stadium
Jul 18, 2026
11:30 PM
Naples vs Tormenta
USL League One
Paradise Coast Sports Complex
Jul 18, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Greenville Triumph
USL League One
No info
Jul 18, 2026
11:30 PM
One Knoxville vs Alta
USL League One
Regal Stadium
Jul 19, 2026
12:00 AM
Union Omaha vs Westchester SC
USL League One
Werner Park
Jul 22, 2026
11:00 PM
Portland Hearts of Pine vs Union Omaha
USL League One
Fitzpatrick Stadium
Jul 22, 2026
11:00 PM
Westchester SC vs NY Cosmos
USL League One
The Stadium at Memorial Field
Jul 23, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs Charlotte Independence
USL League One
One Spokane Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Charlotte Independence vs Richmond Kickers
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs One Knoxville
USL League One
CHI Memorial Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Forward Madison vs Naples
USL League One
Breese Stevens Field
Jul 25, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Boise
USL League One
Hinchliffe Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Union Omaha vs Tormenta
USL League One
Werner Park
Jul 26, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs Greenville Triumph
USL League One
No info
Jul 26, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs Fort Wayne
USL League One
One Spokane Stadium
Jul 26, 2026
03:00 AM
Alta vs Westchester SC
USL League One
No info
Jul 29, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs Boise
USL League One
Paladin Stadium
Jul 30, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Chattanooga Red Wolves
USL League One
Breese Stevens Field
Aug 01, 2026
11:00 PM
Charlotte Independence vs One Knoxville
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Aug 01, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs Spokane Velocity
USL League One
CHI Memorial Stadium
Aug 01, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs Portland Hearts of Pine
USL League One
Paladin Stadium
Aug 01, 2026
11:00 PM
Richmond Kickers vs Alta
USL League One
City Stadium
Aug 01, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Union Omaha
USL League One
No info
Aug 01, 2026
11:30 PM
Sarasota Paradise vs Naples
USL League One
No info
Aug 01, 2026
11:30 PM
Tormenta vs NY Cosmos
USL League One
Tormenta Stadium
Aug 02, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Westchester SC
USL League One
Breese Stevens Field
Aug 02, 2026
01:30 AM
Boise vs Corpus Christi
USL League One
No info
Aug 05, 2026
11:00 PM
Richmond Kickers vs NY Cosmos
USL League One
City Stadium
Aug 05, 2026
11:30 PM
Naples vs Alta
USL League One
Paradise Coast Sports Complex
Aug 08, 2026
11:00 PM
Charlotte Independence vs Greenville Triumph
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Aug 08, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs Union Omaha
USL League One
CHI Memorial Stadium
Aug 08, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Spokane Velocity
USL League One
Hinchliffe Stadium
Aug 08, 2026
11:00 PM
Portland Hearts of Pine vs Corpus Christi
USL League One
Fitzpatrick Stadium
Aug 08, 2026
11:30 PM
One Knoxville vs Sarasota Paradise
USL League One
Regal Stadium
Aug 08, 2026
11:30 PM
Tormenta vs Westchester SC
USL League One
Tormenta Stadium
Aug 09, 2026
01:30 AM
Boise vs Forward Madison
USL League One
No info
Aug 09, 2026
03:00 AM
Alta vs Fort Wayne
USL League One
No info
Aug 13, 2026
12:00 AM
Forward Madison vs Greenville Triumph
USL League One
Breese Stevens Field
Aug 15, 2026
11:00 PM
Charlotte Independence vs Sarasota Paradise
USL League One
American Legion Memorial Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
Greenville Triumph vs One Knoxville
USL League One
Paladin Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
NY Cosmos vs Alta
USL League One
Hinchliffe Stadium
Aug 15, 2026
11:00 PM
Westchester SC vs Naples
USL League One
The Stadium at Memorial Field
Aug 15, 2026
11:30 PM
Fort Wayne vs Chattanooga Red Wolves
USL League One
No info
Aug 16, 2026
01:00 AM
Spokane Velocity vs Corpus Christi
USL League One
One Spokane Stadium
Aug 16, 2026
01:30 AM
Boise vs Tormenta
USL League One
No info
Aug 16, 2026
09:00 PM
Union Omaha vs Richmond Kickers
USL League One
Werner Park
Aug 16, 2026
10:30 PM
Portland Hearts of Pine vs Forward Madison
USL League One
Fitzpatrick Stadium
Aug 19, 2026
11:00 PM
One Knoxville vs Portland Hearts of Pine
USL League One
Regal Stadium
Aug 19, 2026
11:30 PM
Sarasota Paradise vs Chattanooga Red Wolves
USL League One
No info
Aug 20, 2026
12:30 AM
Corpus Christi vs NY Cosmos
USL League One
No info
Aug 22, 2026
11:00 PM
Chattanooga Red Wolves vs NY Cosmos
USL League One
CHI Memorial Stadium
Aug 22, 2026
11:00 PM
Richmond Kickers vs Portland Hearts of Pine
USL League One
City Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
One Knoxville vs Boise
USL League One
Regal Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
Tormenta vs Fort Wayne
USL League One
Tormenta Stadium
USL League One Team List
Union Omaha
One Knoxville
Spokane Velocity
Forward Madison
Naples
Boise
Charlotte Independence
Alta
Fort Wayne
Chattanooga Red Wolves
Richmond Kickers
Sarasota Paradise
Westchester SC
Portland Hearts of Pine
Greenville Triumph
NY Cosmos
Corpus Christi