Football (Soccer) Scores and Results of Copa de la Liga Profesional 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

Copa de la Liga Profesional Team List

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Estudiantes L.P.

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Velez Sarsfield

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Godoy Cruz

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Argentinos JRS

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Boca Juniors

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River Plate

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Barracas Central

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Defensa Y Justicia

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Racing Club

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Lanus

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Talleres Cordoba

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Independiente

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Newells Old Boys

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Union Santa Fe

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Instituto Cordoba

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Gimnasia L.P.

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Platense

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Banfield

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Huracan

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Rosario Central

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San Lorenzo

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Belgrano Cordoba

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Deportivo Riestra

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Central Cordoba de Santiago

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Sarmiento Junin

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Independ. Rivadavia

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Atletico Tucuman

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Tigre

Copa de la Liga Profesional Stadiums

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Estadio Diego Armando Maradona

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Guillermo Laza

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Único Diego Armando Maradona

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio 15 de Abril

Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina

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Estadio Mâs Monumental

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Presidente Juan Domingo Perón

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Juan Bautista Gargantini

Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina

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Estadio Gigante de Arroyito

Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina

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Estadio Florencio Solá

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Libertadores de América

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio José Dellagiovanna

San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Juan Domingo Perón

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina

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Estadio Mario Alberto Kempes

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina

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Estadio Claudio Fabián Tapia

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Alfredo Terrera

Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est, Argentina

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Estadio Malvinas Argentinas

Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina

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Estadio José Amalfitani

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Pedro Bidegaín

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Alberto José Armando

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Ciudad de Vicente López

Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Norberto Tito Tomaghello

Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina

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Estadio Marcelo Alberto Bielsa

Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina

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Estadio Eva Perón de Junín

Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Julio César Villagra

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina

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Estadio Juan Carmelo Zerillo

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

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Estadio Monumental Presidente José Fierro

San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, Argentina

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Estadio Tomás Adolfo Ducó

Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina