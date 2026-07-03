Yesterday Copa de la Liga Profesional Football Matches
Matches not found
Copa de la Liga Profesional Team List
Estudiantes L.P.
Velez Sarsfield
Godoy Cruz
Argentinos JRS
Boca Juniors
River Plate
Barracas Central
Defensa Y Justicia
Racing Club
Lanus
Talleres Cordoba
Independiente
Newells Old Boys
Union Santa Fe
Instituto Cordoba
Gimnasia L.P.
Platense
Banfield
Huracan
Rosario Central
San Lorenzo
Belgrano Cordoba
Deportivo Riestra
Central Cordoba de Santiago
Sarmiento Junin
Independ. Rivadavia
Atletico Tucuman
Tigre
Copa de la Liga Profesional Stadiums
Estadio Diego Armando Maradona
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Guillermo Laza
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Único Diego Armando Maradona
La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio 15 de Abril
Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina
Estadio Mâs Monumental
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Presidente Juan Domingo Perón
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Juan Bautista Gargantini
Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina
Estadio Gigante de Arroyito
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
Estadio Florencio Solá
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Libertadores de América
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio José Dellagiovanna
San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Juan Domingo Perón
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
Estadio Mario Alberto Kempes
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
Estadio Claudio Fabián Tapia
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Alfredo Terrera
Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est, Argentina
Estadio Malvinas Argentinas
Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina
Estadio José Amalfitani
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Pedro Bidegaín
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Alberto José Armando
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estadio Ciudad de Vicente López
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina
Estadio Marcelo Alberto Bielsa
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
Estadio Eva Perón de Junín
Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Julio César Villagra
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
Estadio Juan Carmelo Zerillo
La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Monumental Presidente José Fierro
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, Argentina
Estadio Tomás Adolfo Ducó
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina