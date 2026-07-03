Football (Soccer) Scores and Results of Women's Championship 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

Women's Championship Team List

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Birmingham City W

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Crystal Palace W

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Charlton Athletic W

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Bristol City W

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Southampton W

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Nottingham Forest W

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Newcastle United W

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Sunderland W

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Ipswich Town W

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Durham W

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Sheffield United W

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Portsmouth W

Women's Championship Stadiums

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Selhurst Park

London, England

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Fratton Park

Portsmouth, England

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The Valley

London, England

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VBS Community Stadium

Sutton, Surrey, England

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Westleigh Park

Havant, Hampshire, England

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JobServe Community Stadium

Colchester, Essex, England

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Robins High Performance Centre

Failand, Somerset, England

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Eppleton Colliery Football Ground

Hetton-le-Hole, Tyne and Wear, England

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St. Mary's Stadium

Southampton, Hampshire, England

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Gateshead International Stadium

Gateshead, Tyne and Wear, England

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Bramall Lane

Sheffield, England

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The City Ground

Nottingham, Nottinghamshire, England

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Silverlake Stadium

Eastleigh, Hampshire, England

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Stadium of Light

Sunderland, England

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Ashton Gate Stadium

Bristol, England