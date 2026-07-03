Upcoming Football (Soccer) Matches of Women's Championship 2026
Matches not found
Women's Championship Team List
Birmingham City W
Crystal Palace W
Charlton Athletic W
Bristol City W
Southampton W
Nottingham Forest W
Newcastle United W
Sunderland W
Ipswich Town W
Durham W
Sheffield United W
Portsmouth W
Women's Championship Stadiums
Selhurst Park
London, England
Fratton Park
Portsmouth, England
The Valley
London, England
VBS Community Stadium
Sutton, Surrey, England
Westleigh Park
Havant, Hampshire, England
JobServe Community Stadium
Colchester, Essex, England
Robins High Performance Centre
Failand, Somerset, England
Eppleton Colliery Football Ground
Hetton-le-Hole, Tyne and Wear, England
St. Mary's Stadium
Southampton, Hampshire, England
Gateshead International Stadium
Gateshead, Tyne and Wear, England
Bramall Lane
Sheffield, England
The City Ground
Nottingham, Nottinghamshire, England
Silverlake Stadium
Eastleigh, Hampshire, England
Stadium of Light
Sunderland, England
Ashton Gate Stadium
Bristol, England