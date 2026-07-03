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Stade de l'Aube

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Grenoble, France

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Stade du Roudourou

Guingamp, France

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Stade Paul Lignon

Rodez, France

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Stade Francis Le Basser

Laval, France

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Stade Geoffroy-Guichard

Saint-Ètienne, France

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Stade Marcel-Picot

Tomblaine, France