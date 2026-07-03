Upcoming Football (Soccer) Matches of Ligue 2 2026
Matches not found
Ligue 2 Team List
Estac Troyes
Saint Etienne
RED Star FC 93
Annecy
Le Mans
Reims
Rodez
Montpellier
PAU
Dunkerque
Guingamp
Clermont Foot
Nancy
Boulogne
Grenoble
Laval
Amiens
Bastia
Rouen
Ligue 2 Stadiums
Stade de la Libération
Boulogne-sur-Mer, France
Parc des Sports
Annecy, France
Stade Crédit Agricole de la Licorne
Amiens, France
Stade Marcel-Tribut
Dunkerque, France
Stade Armand-Césari
Furiani, France
Stade Marie-Marvingt
Le Mans, France
Stade de la Mosson-Mondial 98
Montpellier, France
Stade Auguste-Delaune
Reims, France
Stade Nouste Camp
Bizanos, France
Stade de l'Aube
Troyes, France
Stade Gabriel-Montpied
Clermont-Ferrand, France
Stade des Alpes
Grenoble, France
Stade Michel-Moretti
Ajaccio, France
Stade du Roudourou
Guingamp, France
Stade Paul Lignon
Rodez, France
Stade Francis Le Basser
Laval, France
Stade Geoffroy-Guichard
Saint-Ètienne, France
Stade Marcel-Picot
Tomblaine, France