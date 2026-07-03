Football (Soccer) Scores and Results of Oberliga - Baden-Württemberg 2026
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Oberliga - Baden-Württemberg Team List
VfR Aalen
VfR Mannheim
FV Ravensburg
FC Nöttingen
Essingen
Oberachern
Backnang
CFR Pforzheim
Karlsruhe II
Reutlingen
TSV Singen
FC 08 Villingen
Türkspor Neckarsulm
Normannia Gmünd
Bissingen
Göppinger SV
Hollenbach
Denzlingen
Oberliga - Baden-Württemberg Stadiums
Rhein-Neckar-Stadion
Mannheim, Germany
Hardt-Stadion Singen N1
Singen (Hohentwiel), Germany
Stadion SV Göppingen
Göppingen, Germany
MS Technologie Arena
Villingen-Schwenningen, Germany
KRAMSKI-Arena
Pforzheim, Germany
Waldsportplatz Oberachern
Achern, Germany
Etzwiesenstadion
Backnang, Germany
Sportpark Pichterich
Neckarsulm, Germany
Carento-Arena Essingen
Essingen, Germany
Kleiner-Arena
Remchingen, Germany
Jahnstadion
Schwäbisch Gmünd, Germany
EBRA-Stadion im Wiesental
Ravensburg, Germany
Stadion am Bruchwald
Bietigheim-Bissingen, Germany
Kunstrasenplatz Hollenbach am Vereinsheim
Mulfingen, Germany
Einbollenstadion
Denzlingen, Germany
Stadion an der Kreuzeiche
Reutlingen, Germany
Badenia Stadion
Karlsruhe, Germany
CENTUS ARENA
Aalen, Germany