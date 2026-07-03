Football (Soccer) Scores and Results of AFC U20 Asian Cup - Qualification 2026

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AFC U20 Asian Cup - Qualification Team List

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Korea Republic U20

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Australia U20

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Kuwait U20

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Japan U20

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Oman U20

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Qatar U20

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Syria U20

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Uzbekistan U20

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Indonesia U20

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Saudi Arabia U20

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UAE U20

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Yemen U20

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Bahrain U20

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Jordan U20

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Lebanon U20

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Myanmar U20

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Palestine U20

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Tajikistan U20

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Vietnam U20

AFC U20 Asian Cup - Qualification Stadiums

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Stadion im. Dolena Omurzakova

Bishkek, Kyrgyzstan

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Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium

Abha, Saudi-Arabia