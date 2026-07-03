Upcoming Football (Soccer) Matches of AFC U20 Asian Cup - Qualification 2026
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Matches not found
AFC U20 Asian Cup - Qualification Team List
Korea Republic U20
Australia U20
Kuwait U20
Japan U20
Oman U20
Qatar U20
Syria U20
Uzbekistan U20
Indonesia U20
Saudi Arabia U20
UAE U20
Yemen U20
Bahrain U20
Jordan U20
Lebanon U20
Myanmar U20
Palestine U20
Tajikistan U20
Vietnam U20
AFC U20 Asian Cup - Qualification Stadiums
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek, Kyrgyzstan
Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Abha, Saudi-Arabia