Football (Soccer) Scores and Results of AFC U23 Asian Cup - Qualification 2026

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AFC U23 Asian Cup - Qualification Team List

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Jordan U23

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Korea Republic U23

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Qatar U23

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Syria U23

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Vietnam U23

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Iraq U23

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Lebanon U23

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Thailand U23

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India U23

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Iran U23

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Japan U23

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Philippines U23

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Turkmenistan U23

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Yemen U23

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Cambodia U23

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Australia U23

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China PR U23

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Indonesia U23

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Kyrgyz Republic U23

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Laos U23

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Oman U23

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Uzbekistan U23

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Bahrain U23

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Bangladesh U23

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Bhutan U23

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Malaysia U23

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Tajikistan U23

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UAE U23

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Kuwait U23

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Myanmar U23

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Brunei U23

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Chinese Taipei U23

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Hong Kong U23

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Macao U23

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Mongolia U23

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Nepal U23

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Pakistan U23

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Palestine U23

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Singapore U23

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Timor-Leste U23

AFC U23 Asian Cup - Qualification Stadiums

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Olympic Stadium

Phnom Penh, Cambodia

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Thammasat Stadium

Pathum Thani, Thailand

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Stadion Gelora Delta

Sidoarjo, Indonesia

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Republican Central Stadium

Dushanbe, Tajikistan

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Sân vận động Việt Trì

Việt Trì, Vietnam

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Thuwunna Stadium

Yangon, Myanmar

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Stadion im. Dolena Omurzakova

Bishkek, Kyrgyzstan