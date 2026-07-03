Upcoming Football (Soccer) Matches of AFC U23 Asian Cup - Qualification 2026
Matches not found
AFC U23 Asian Cup - Qualification Team List
Jordan U23
Korea Republic U23
Qatar U23
Syria U23
Vietnam U23
Iraq U23
Lebanon U23
Thailand U23
India U23
Iran U23
Japan U23
Philippines U23
Turkmenistan U23
Yemen U23
Cambodia U23
Australia U23
China PR U23
Indonesia U23
Kyrgyz Republic U23
Laos U23
Oman U23
Uzbekistan U23
Bahrain U23
Bangladesh U23
Bhutan U23
Malaysia U23
Tajikistan U23
UAE U23
Kuwait U23
Myanmar U23
Brunei U23
Chinese Taipei U23
Hong Kong U23
Macao U23
Mongolia U23
Nepal U23
Pakistan U23
Palestine U23
Singapore U23
Timor-Leste U23
AFC U23 Asian Cup - Qualification Stadiums
Olympic Stadium
Phnom Penh, Cambodia
Thammasat Stadium
Pathum Thani, Thailand
Stadion Gelora Delta
Sidoarjo, Indonesia
Republican Central Stadium
Dushanbe, Tajikistan
Sân vận động Việt Trì
Việt Trì, Vietnam
Thuwunna Stadium
Yangon, Myanmar
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek, Kyrgyzstan