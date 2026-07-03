Football (Soccer) Scores and Results of Africa Cup of Nations 2026

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Matches not found

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Africa Cup of Nations Team List

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Senegal

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Nigeria

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Egypt

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Morocco

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Algeria

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Cameroon

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Congo DR

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Ivory Coast

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South Africa

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Mali

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Tunisia

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Benin

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Burkina Faso

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Angola

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Tanzania

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Uganda

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Zambia

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Zimbabwe

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Botswana

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Gabon

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Sudan

Africa Cup of Nations Stadiums

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Complexe Sportif de Fès

Fès, Morocco

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Grand Stade de Tanger

Tanger, Morocco

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Stade Mohamed V

Casablanca, Morocco

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Stade Prince Moulay El Hassan

Rabat, Morocco

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Stade de Marrakech

Marrakech, Morocco

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Stade Prince Moulay Abdallah

Rabat, Morocco

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Stade d'Agadir

Agadir, Morocco