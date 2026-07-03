Upcoming Football (Soccer) Matches of Africa Cup of Nations 2026
Full Schedule
Matches not found
Africa Cup of Nations Team List
Senegal
Nigeria
Egypt
Morocco
Algeria
Cameroon
Congo DR
Ivory Coast
South Africa
Mali
Tunisia
Benin
Burkina Faso
Angola
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Botswana
Gabon
Sudan
Africa Cup of Nations Stadiums
Complexe Sportif de Fès
Fès, Morocco
Grand Stade de Tanger
Tanger, Morocco
Stade Mohamed V
Casablanca, Morocco
Stade Prince Moulay El Hassan
Rabat, Morocco
Stade de Marrakech
Marrakech, Morocco
Stade Prince Moulay Abdallah
Rabat, Morocco
Stade d'Agadir
Agadir, Morocco