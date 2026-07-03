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Ternana U19

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Vicenza U19

Coppa Italia Primavera Stadiums

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Centro Sportivo Romagna Centro

Martorano di Cesena, Italy

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Stadio Valentino Mazzola

Orbassano, Italy

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Centro Sportivo Crespellano

Crespellano, Italy

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Stadio Silvio Piola

Vercelli, Italy

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Campo Sportivo San Pietro in Lama

San Pietro in Lama, Italy

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Intels Training Center Ferdeghini

La Spezia, Italy

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Stadio Enzo Ricci

Sassuolo, Italy