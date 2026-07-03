Football (Soccer) Scores and Results of Coppa Italia Serie D 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

Coppa Italia Serie D Team List

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Pistoiese

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Club Milano

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Unipomezia

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Ancona

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Correggese

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Francavilla

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Mestre

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Nocerina

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Asti

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CastrumFavara

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Città di Fasano

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Notaresco

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Varesina

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Albalonga

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Atletico Ascoli

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Brian Lignano

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Martina Franca

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NovaRomentin

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Orvietana Calcio

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Piacenza

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Prato

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Reggina

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Sancataldese

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Savoia

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Sondrio

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Trastevere

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Vado

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Virtus Ciserano Bergamo

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Este

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Vigasio

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Breno

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Brusaporto

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Budoni

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Chisola

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Cjarlins Muzane

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Enna

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Folgore Caratese

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Foligno Calcio

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Fossombrone

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Gelbison

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Gravina

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Grosseto

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Igea Virtus

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Imolese

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L'Aquila

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Ligorna

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Luparense

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Milan II

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Montevarchi Calcio

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Paganese

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Progresso

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Robur Siena

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Sambiase

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Sarnese

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Sestri Levante

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Tau Altopascio

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Termoli Calcio

Coppa Italia Serie D Stadiums

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Stadio Oreste Granillo

Reggio Calabria, Italy

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Stadio del Conero

Ancona, Italy