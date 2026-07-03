Football (Soccer) Scores and Results of Serie D - Relegation - Play-offs 2026
Full Schedule
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Serie D - Relegation - Play-offs Team List
Atletico Lodigiani
Cairese
CastrumFavara
Manfredonia
Notaresco
Real Monterotondo
Sammaurese
Sora
Sporting Trestina
Terranuova Traiana
Virtus Ciserano Bergamo
Acireale
Città Di Sant’Agata
Caravaggio
Chieri
Civitanovese
Corticella
Figline
Gavorrano
Ilvamaddalena
Licata
Roma City
Sarrabus Ogliastra
Ugento
Serie D - Relegation - Play-offs Stadiums
Stadio Comunale Mario Matteini
Terranuova Bracciolini, Italy
Stadio Claudio Tomei
Sora, Italy
Stadio Romeo Malservisi
Bagno di Gavorrano, Italy
Centro Sportivo Biavato
Bologna, Italy
Stadio Comunale
Caravaggio, Italy
Stadio Comunale Vincenzo Savini
Notaresco, Italy
Stadio Tupparello
Acireale, Italy