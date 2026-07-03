Football (Soccer) Scores and Results of Primera División RFEF - Group 2 2026
Matches not found
Primera División RFEF - Group 2 Team List
Eldense
Atlético Madrid II
Sabadell
Villarreal II
Europa Fc
Antequera
FC Cartagena
Algeciras
Hércules
Real Murcia
Ibiza
Gimnastic
Teruel
Real Betis II
Juventud Torremolinos
Alcorcon
Tarazona
Marbella
Sanluqueño
Sevilla Atletico
Primera División RFEF - Group 2 Stadiums
Estadio Municipal de Tarazona
Tarazona, Spain
Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya
Barcelona, Spain
Estadio José Rico Pérez
Alicante, Spain
Campo Municipal El Pozuelo
Torremolinos, Spain
Nou Estadi Costa Daurada
Tarragona, Spain
Estadio El Palmar
Sanlúcar de Barrameda, Spain
Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, Spain
Estadio Jesús Navas
Sevilla, Spain
Ciudad Deportiva Luis de Sol
Sevilla, Spain
Estadio Nuevo Mirador
Algeciras, Spain
Estadio El Maulí
Antequera, Spain
Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat
Elda, Spain
Estadio Enrique Roca de Murcia
Murcia, Spain
Estadio Santo Domingo
Alcorcón, Spain
Ciudad Deportiva del Villarreal
Villarreal, Spain
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell, Spain
Estadio Municipal Cartagonova
Cartagena, Spain
Estadio La Pinila
Teruel, Spain