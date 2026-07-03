Upcoming Football (Soccer) Matches of Primera División RFEF - Group 2 2026

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Matches not found

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Primera División RFEF - Group 2 Team List

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Eldense

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Atlético Madrid II

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Sabadell

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Villarreal II

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Europa Fc

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Antequera

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FC Cartagena

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Algeciras

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Hércules

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Real Murcia

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Ibiza

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Gimnastic

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Teruel

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Real Betis II

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Juventud Torremolinos

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Alcorcon

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Tarazona

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Marbella

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Sanluqueño

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Sevilla Atletico

Primera División RFEF - Group 2 Stadiums

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Estadio Municipal de Tarazona

Tarazona, Spain

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Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya

Barcelona, Spain

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Estadio José Rico Pérez

Alicante, Spain

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Campo Municipal El Pozuelo

Torremolinos, Spain

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Nou Estadi Costa Daurada

Tarragona, Spain

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Estadio El Palmar

Sanlúcar de Barrameda, Spain

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Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, Spain

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Estadio Jesús Navas

Sevilla, Spain

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Ciudad Deportiva Luis de Sol

Sevilla, Spain

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Estadio Nuevo Mirador

Algeciras, Spain

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Estadio El Maulí

Antequera, Spain

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Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat

Elda, Spain

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Estadio Enrique Roca de Murcia

Murcia, Spain

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Estadio Santo Domingo

Alcorcón, Spain

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Ciudad Deportiva del Villarreal

Villarreal, Spain

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Estadi de la Nova Creu Alta

Sabadell, Spain

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Estadio Municipal Cartagonova

Cartagena, Spain

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Estadio La Pinila

Teruel, Spain