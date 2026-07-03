Football (Soccer) Scores and Results of Segunda División RFEF - Play-offs 2026
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Segunda División RFEF - Play-offs Team List
UD Logroñés
Águilas
CD Coria
Poblense
UD Ourense
Real Jaén
Real Oviedo II
SD Logroñés
Atlético Baleares
Estepona
SS Reyes
Deportivo Alavés II
Conquense
Xerez
Alcoyano
Coruxo
Deportiva Minera
Real Madrid III
Reddis
Castellón II
Getafe II
Numancia
Tudelano
Utebo
Segunda División RFEF - Play-offs Stadiums
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Oviedo, Spain
Estadio La Isla
Coria, Spain